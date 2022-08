Asia Argento come un uragano: “Tutti sapevano”, non ne parlerà mai più [VIDEO]

Asia Argento é stata come un uragano che ha travolto tutto. Le sue parole hanno fatto riflettere e discutere, cos’ha detto l’attrice?

Asia Argento è la famosissima attrice che ha fatto molto parlare di sé. Scopriamo insieme le sue parole e le sue dichiarazioni da brividi.

L’attrice è figlia d’arte del grande maestro regista Dario Argento. Con gli anni è diventata anche un personaggio televisivo ed ha voluto cimentarsi tra le altre cose, nella pista di Ballando con le Stelle, alla corte di Milly Carlucci.

Asia però ricorda quel periodo con orrore e ha dichiarato che a causa degli scontri con Selvaggia Lucarelli e la sua esperienza a Ballando fu disastrosa. Non la pensa così però il pubblico che ama l’attrice e la apprezza proprio per essere una donna forte, coraggiosa che non ha bisogno di maschere.

Forse la sua schiettezza non avrà premiato nella pista di Ballando, ma rimane uno dei suoi punti di forza per tantissimi fan punto nelle ultime interviste dell’attrice sono venuti fuori particolari negasti della sua vita: “Tutti sapevano cosa mi succedeva”. Vediamo insieme che cosa ha raccontato Asia.

Asia Argento: “Non parlerei con persone come lei”

L’intervista di Francesca Fagnani a Belve ad Asia Argento rimarrà uno degli spazi di Rai 2 più interessanti della televisione. Faccia a faccia c’erano due donne agguerrite, che non hanno mai ceduto la guancia l’una all’altra.

La Fagnani si é interessata di riportare nuovamente alla luce le molestie e lo stupro subite da Asia da parte di Harvey Weinstein, condannato nel 2020 a 23 anni di carcere.

L’Argento però è apparsa visibilmente infastidita dalle domande spigolose della conduttrice, che sembrava interromperla senza lasciarla parlare fluidamente. Così lo scontro e qualche frecciata infuocata erano serviti su un piatto d’argento. Che piaccia o non piaccia il suo temperamento, Asia appare senza filtri e al pubblico le sue parole sono come mine vaganti.

Tra due #Belve come Asia Argento e Francesca Fagnani non può che finire a zannate pic.twitter.com/oGbMMPCzHq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 18, 2021

L’attrice ha sempre dichiarato di voler dimenticare quel periodo della sua vita e di non voler essere ricordata dal pubblico per questo avvenimento terribile, avvenuto quando era una ragazzina. Proprio per questa ragione Asia non ne parlò a suo tempo e pare che non ne parlerà più. I suoi fan continuano ad applaudirla a teatro e vorrebbero vederla più spesso in tv, forse perché gli uragani attraggono e spaventano in egual modo.

