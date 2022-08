Andrea Delogu sconvolta | Ha dovuto dirlo davanti a tutti: la notizia l’ha travolta

La conduttrice del Tim Summer Hits non è riuscita a trattenersi e l’ha ammesso. Andrea Delogu senza parole: ecco cos’è successo

Conduttrice radiofonica e televisiva molto amata, Andrea Delogu negli ultimi mesi si è imposta come uno dei volti più amati della televisione. A fianco di Stefano de Martino, infatti, ha condotto il Tim Summer Hits, programma che ha avuto ascolti incredibili e un successo insperato. Il suo modo di fare ironico e schietto conquista tutti e, sui social, è tra le più apprezzate anche per il modo di gestire le relazioni con i follower.

Nelle ultime ore, però, Andrea Delogu si è sbottonata e si è lasciata andare a una reazione del tutto inaspettata. La notizia l’ha decisamente sconvolta, le sue parole non lasciano dubbi: non se lo sarebbe mai aspettata.

Andrea Delogu lo ammette: “Sto piangendo”

Essendo anche una conduttrice radiofonica, da sempre Andrea Delogu è appassionata alla musica. Segue quindi le nuove uscite, cercando di scovare quelle di più talento da proporre in radio e si aggiorna sui nuovi dischi e tour, in modo da capire cosa piace di più alle persone in un preciso momento. Appuntamento annuale imperdibile è quindi quello con il Festival di Sanremo, il palco più importante d’Italia per quanto riguarda la musica: con Radio2, spesso lei intervista i protagonisti della kérmesse.

Nelle ultime ore, diversi giornali di gossip han rivelato che Amadeus sarebbe già al lavoro per la prossima edizione del Festival. In particolare, starebbe ascoltando alcuni dei brani proposti: i nomi che circolano son quelli di Annalisa, Rocco Hunt e Tananai, la rivelazione del 2022. Un nome inedito e inaspettato è poi quello di Al Bano, che sembra voglia ritornare sul palco dell’Ariston: questa anticipazione ha creato qualche polemica.

Tra i nomi proposti, poi, ce n’è uno che ha sconvolto tutti: Tiziano Ferro. Pare, infatti, che Amadeus desideri portarlo sul palco dell’Ariston in una veste del tutto nuova, per lui: come concorrente. Al diffondersi della notizia, le reazioni sono state le più disparate, dallo sconcerto all’euforia. Andrea Delogu, in particolare, è rimasta sconvolta:

Sto piangendo. Non sono pronta a queste emozioni — Andrea Delogu (@andreadelogu) August 18, 2022

La conduttrice, come molti altri utenti, non ha potuto credere ai suoi occhi: Tiziano Ferro, se davvero partecipasse al Festival, porterebbe all’evento una notorietà mondiale. Non ci resta che attendere e vedere come andrà: riuscirà Amadeus a portarlo a Sanremo?

