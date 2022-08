Amici, la coach non ce la fa più | “È troppo piccolo, rinuncio all’amore”: la decisione è presa, ora basta

Una coach di Amici è uscita allo scoperto e ha rivelato un retroscena inedito sulla propria relazione. Ormai ha deciso, non lo farà più

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi sta per iniziare. Dopo la vittoria di Luigi, della squadra di Rudy Zerbi, i concorrenti dell’edizione precedente hanno iniziato a cercare la propria strada. Se i cantanti si sono dilettati sui palchi degli show musicali estivi, come il Tim Summer Hits, i ballerini hanno intrapreso le proprie carriere, tra televisione e teatri.

Nelle ultime ore, però, se per i concorrenti si sta aprendo la strada del successo e del futuro, una coach sta vivendo momenti molto dolorosi. A farla soffrire è l’amore: lui è troppo piccolo, ora l’ha capito.

Amici, Arisa non ce la fa più

La prossima edizione di Amici di Maria de Filippi vedrà due grandi ritorni tra i coach. Nel ballo, infatti, Veronica Peparini abbandonerà la cattedra per lasciare il posto ad Emanuel Lo, ballerino e coreografo. Nel canto, invece, Anna Pettinelli sembra che se ne andrà dal talent che l’ha resa famosa in tv per il grande ritorno di Arisa, che era stata già coach nel 2020.

Dopo la prima esperienza alla cattedra di Amici, Arisa aveva poi abbandonato la nave per andare a Ballando con le Stelle. Qui ha gareggiato e trionfato con il professionista Vito Coppola, con il quale ha poi iniziato una storia d’amore. Nel giro di poco tempo, però, anche questo amore è finito: per Arisa è stato un vero e proprio macigno che, ancora oggi, le ha lasciato delle ferite aperte.

Nel corso di un’intervista per Oggi, Arisa ha rivelato di essere ancora “in convalescenza“. Le sue parole mettono il focus del problema su un dettaglio ben specifico, la differenza d’età: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo” ha ammesso. La cantante, infatti, ammette di essersi presa troppo cura di Vito e di aver creato un circolo vizioso negativo, in cui non era amata tanto quanto amava.

Oggi Arisa si dice pronta a rinunciare all’amore: “Lo dico a malincuore, ci soffro perché da piccola ho sempre sognato l’amore” ha ammesso. Nella sua vita, però, Arisa ammette di aver sempre avuto rapporti sbilanciati, che l’hanno portata ad avere paura del sentimento dell’amore. Insomma, chissà che per Arisa il ritorno ad Amici possa essere il modo giusto per ripartire, da sé stessa.

The post Amici, la coach non ce la fa più | “È troppo piccolo, rinuncio all’amore”: la decisione è presa, ora basta appeared first on Ck12 Giornale.