tina-cipollari-in-allarme-|”ha-le-convulsioni!”:-panico-durante-le-registrazioni-[video]

Tina Cipollari ha dato l’allarme e ha chiamato il medico in studio. Panico durante le registrazioni di UeD.

Tina Cipollari è il volto di Uomini e Donne da moltissimi anni e le sue sfuriate sono diventate ormai famosissime. Scopriamo insieme e che cosa ha combinato durante le registrazioni.

Maria Concetta Cipollari, classe 1965 è diventato il volto di Canale 5 di tutti i pomeriggi in compagnia di Maria De Filippi. La sua storia nasce proprio all’interno dello stesso programma, quando era lei ad essere tronista in cerca d’amore. Da quella fortunata stagione, Tina si portò a casa un marito e poi arrivarono ben tre figli per la sua gioia. La Cipollari ha sempre dichiarato di essere molto felice del suo lavoro e della sua notorietà, ma mettere al primo posto sempre i suoi figli.

Il rapporto con Maria De Filippi è fatto di stima e affetto sincero, tanto che le due battibeccano ironicamente e continuamente in studio. Una volta però la conduttrice è dovuta intervenire un po’ più seriamente durante le registrazioni, quando Tina ha creato il panico. Che cosa era successo?

Tina Cipollari: scatta l’allarme in studio

“Ha le convulsioni, sta male!” urlò Tina all’improvviso canalizzando tutta l’attenzione sulla povera Gemma Galgani. In molti si ricordano questo episodio e me le ultime ore è tornato virale nel web.

credo che sia la cosa più divertente mai andata in onda in quel programma pic.twitter.com/g5N6EFnCJw — mat (@justtmat) August 16, 2022

Tina andò a prendere da dietro le quinte un medico che doveva soccorrere la Galgani in preda a un attacco d’ansia e di panico. Tutto lo studio era concentrato tra risate e preoccupazione, perché la povera Gemma appariva in difficoltà.

La Cipollari ha solamente soffiato sul fuoco e giocato con lo studio e gli spettatori. La scena del medico é una delle più esilaranti create dall’opinionista che poi prenderà Gemma per sempre in giro.

I siparietti e le sfuriate tra loro sono ancora di grande curiosità tra il pubblico, proprio perché tutti si chiedono che cosa inventerà Tina la prossima volta per indispettire la povera Gemma. La stagione di Uomini e Donne sta per ricominciare, Tina e Gemma saranno presenti e il pubblico non vede l’ora.

