Test logica | “Ho dormito tutta la notte”: chi è il bugiardo?

Se vuoi giocare a fare il detective, sei nel posto giusto. Avrai pochi secondi a disposizione per risolvere il test logica, provaci subito!

Tutti vorremmo per una volta calarci nelle vesti di un vero detective, ma siamo davvero capaci? Vediamo se tu lo sei, con questo test logica potrai scoprirlo.

Ogni tanto si ha voglia di svagarsi e prendersi un momento di relax. Passare il tempo nella risoluzione di indovinelli e rompicapo può essere divertente e al tempo stesso utile. Siamo troppo abituati a stare concentrati ore ed ore per studio e lavoro, è il momento di rilassarci!

I test di logica sono presenti anche nei concorsi pubblici perché la commissione valuta il candidato in base alla capacità di ragionamento. In questo gioco di oggi però dovrai essere anche veloce perché avrai solo 5 secondi a disposizioni.

Procurati un cellulare e imposta un countdown di 5 secondi e fallo partire quando ti senti pronto. Ora concentrati e svuota la mente, osserva bene la figura in alto. Tutti i ragazzi affermano: “Ho dormito tutta la notte” eppure uno di loro mente, sai trovare il bugiardo?

La soluzione del test logica

Forse quando guardi un film giallo o thriller sei il primo ad indovinare chi è l’assassino. Piace a tutti scovare gli indizi e provare a trovare la soluzione di un rompicapo. Vediamo se ce l’hai fatta.

Nella figura in alto sono rappresentati tre ragazzi nei letti e ognuno di loro afferma di non essersi mosso dal letto e aver dormito tutta notte. C’è un bugiardo tra loro però ed è la donna a destra. Avrai notato che ha ancora le scarpe col tacco nei piedi che spuntano sotto la coperta. Lei mente!

Ci sei riuscito in 5 secondi? Allora sei davvero un fenomeno e appartieni al quel 10% di persone molto abili e veloci. Altrimenti non ti resta che continuare ad allenarti con altri indovinelli e rompicapo, per migliorare le tue prestazioni. Dovrai partire con i giochi più semplici e salire piano piano con il grado di difficoltà, solo così diventerai un campione.

