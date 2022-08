Sanremo, spuntano i primi nomi | “Non scherziamo proprio!”: è già bufera

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Sanremo. Dopo i primi nomi, sono già aperte le polemiche: un nome non piace per niente

Anche il prossimo Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus. Il presentatore è ormai un uomo dei record, per quanto riguarda il Festival: è riuscito non solo a condurne parecchi di fila, ma anche a riportarlo ai fasti di un volta. Con lui, infatti, i giovani si sono riavvicinati all’evento musicale: non solo come telespettatori, ma anche e soprattutto come concorrenti.

Nelle ultime ore, stanno circolando i nuovi nomi su cui Amadeus sembra che si stia concentrando per l’edizione 2023. Come sempre, però, infervorano già le polemiche: non piace per niente.

Amadeus e i primi nomi per l’anno prossimo: c’è anche lui

Negli ultimi anni, Amadeus ha voluto lasciare molto spazio ai giovani. Non è un caso, infatti, che due delle edizioni da lui condotte siano state vinte da artisti molto giovani: i Maneskin prima e Mamhood e Blanco poi. Queste scelte hanno segnato la fortuna delle sue edizioni: anche i più piccoli, infatti, hanno scelto di sedersi davanti alla tv e di guardare il Festival con i propri genitori, abitudine che era ormai ampiamente superata.

Dato il grande successo avuto fino ad oggi dal Festival, Rai1 ha deciso di confermare Amadeus anche per la prossima edizione, del 2023. Ad oggi non si sa molto, anche se il conduttore ha voluto rivelare qualche chicca, soprattutto in merito ai co-conduttori. Ospite speciale della prima e dell’ultima puntata sarà Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Altro co-conduttore sarà poi Gianni Morandi, che non è nuovo al palco dell’Ariston.

Nelle ultime ore, il settimanale Chi ha rivelato che Amadeus sta iniziando ad ascoltare papabili brani per la prossima edizione di Sanremo. Tra Annalisa, Tananai e Rocco Hunt, spunta però anche il nome di Al Bano, che vivrebbe quindi un grandissimo ritorno. Il pubblico non sta apprezzando questo nome, che secondo molti stona con il clima generale del Festival:

Ama ci vuole bene non ci piazzerebbe mai Alb4n0 di nuovo a Sanremo non scherziamo proprio https://t.co/54vEstemXg — Giulia 🪺 al foro italico (@ailuig96) August 17, 2022

Sembra che quindi ci sia già qualche problema, per il prossimo Festival di Sanremo di Amadeus. Chissà se il conduttore ascolterà queste polemiche o proseguirà indefesso per la propria strada: d’altronde, fino ad oggi, ogni sua scelta si è rivelata un successo.

