Rompicapo cocomeri | Frutta e geometria in 4 secondi: vuoi provarci?

Il rompicapo cocomeri non è per appassionati di frutta ma per quelli di geometria. Peccato che avrai solo 4 secondi, ce la farai?

Se ti piace la frutta non basterà, perché dovrai essere anche appassionato di geometria per risolvere in pochissimo tempo questo rompicapo dei cocomeri. Vuoi ancora provarci?

Se ti trovi in compagnia potresti coinvolgere amici o parenti per vedere chi riuscirà a risolvere per primo. Sarà bello passare un momento insieme e testare il proprio quoziente intellettivo. Se invece sei da solo, potrai cimentarti nella risoluzione in pace con più concentrazione.

La mente viene stimolata ogni giorno da ciò che vediamo, facciamo e ascoltiamo. Ogni tanto occorre prendersi qualche momento di puro svago e i rompicapo sono la soluzione che fa al caso tuo. Questo indovinello potrebbe farti impazzire se non sei molto pratico di geometria, vediamo come te la cavi.

Ricorda che hai solo 4 secondi per dare la risposta! Osserva bene la figura in alto. La domanda del rompicapo è semplicissima: quanti cocomeri ci sono? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo cocomeri

Se sei arrivato fin qui significa che hai già trovato la soluzione. Potrai sbirciare già nella foto qui sopra per vedere se hai dato quella corretta!

La soluzione è 5 cocomeri. Ora rispolveriamo le nozioni di geometria: in alcuni conomeri manca una sezione, ma non si tratta proprio della metà. Perciò avresti dovuto immaginare di dividerle a metà e ciascuno spicchio avrebbe completato un melone. Nel centro invece ci sono 2 metà esatte che corrispondono ad un cocomero intero. In questo modo si ottengono 5 cocomeri!

Se ci sei riuscito in pochi secondi sei davvero un abile solutore. Se invece ci hai impiegato più tempo, dovrai allenarti per diventare più rapido. Giocare coi rompicapo è divertente anche per ragazzi e bambini che spesso risultano più ingegnosi degli adulti!

Tutti però vogliamo scoprire se siamo davvero dei campioni! La scuola ci aiuta a tirare fuori le nostre potenzialità e da adulti potremo semplicemente svagarci con i quiz e i test logica. Potrai trovarne di diversi tipi di livello di difficoltà e affrontarli gradualmente tutti. Buona fortuna!

The post Rompicapo cocomeri | Frutta e geometria in 4 secondi: vuoi provarci? appeared first on Ck12 Giornale.