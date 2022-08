Ritorno dalle vacanze in auto | Attenzione alle valigie: le multe sono salatissime

Il rientro dalle ferie in auto è sempre fonte di stress. Oltre alle multe autostradali, però, attenzione anche alle valigie: sanzioni onerose

Il periodo delle ferie è sicuramente uno dei più sognati e desiderati lungo tutto l’anno. In realtà, si assapora la bellezza del relax ancora prima di partire, quando si inizia a scegliere la meta e il periodo: sfogliare i cataloghi, fisici o online, e vedere queste distese di mare o di monti fa tirare un sospiro di sollievo.

Come per tutte le cose, però, anche le ferie iniziano e finiscono. Il momento del rientro è sicuramente uno dei più difficili: oltre allo stress da rientro, poi, c’è un pericolo dietro l’angolo. Se si rientra con l’auto, occhio alle valigie: rischio multa.

Bagagliaio dell’auto con le valigie: attenzione

La situazione più classica del rientro dalle vacanze è la crisi per le valigie. Quando si parte, infatti, le si prepara con cura e attenzione, in modo che tutti gli indumenti siano ben piegati e stirati, così da averli pronti da usare al mare o in montagna. Quando però, dopo il periodo di ferie, si deve rientrare, non si ripone di certo la stessa cura: rimessi nei bagagli alla rinfusa, spesso occupano molto più spazio di ciò che all’andata riempivano.

Se poi durante le vacanze si è comprato qualche oggetto per sé stessi o per i cari, da portare come ricordo o regalo, il gioco è fatto: in auto non ci sta più niente. Bisogna però riporre molta attenzione nel modo in cui si prepara l’auto per il viaggio: avere un carico eccessivo potrebbe infatti comportare una multa salata, come disciplina l’articolo 164 del Codice della Strada.

Il carico deve essere sistemato in modo da evitarne in qualsiasi modo la caduta, se riposto sopra l’auto, o la dispersione dello stesso nell’abitacolo. Inoltre, le valigie e i bagagli non devono in alcun modo limitare la visuale del guidatore e la sua libertà di movimento, oltre a dover garantire la stabilità del veicolo e la sicurezza di tutti i passeggeri. I bagagli e tutto ciò che viene trasportato in auto non possono quindi superare i limiti di sagoma (2.55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale) e non possono sporgere longitudinalmente nella parte anteriore.

Qualsiasi infrazione di questo tipo può comportare una multa molto salata, che va da € 84 sino a € 335. Se il conducente non sistema subito il carico, il veicolo non può proseguire nel viaggio e il sanzionatore può addirittura decidere di ritirare la carta di circolazione e la patente.

