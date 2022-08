“Non ti permettere mai più!”: l’esplosione di Rosalinda Cannavò, lo ha incenerito [VIDEO]

Sarebbe meglio non mettersi contro Rosalinda Cannavò. A giudicare da come è esplosa, l’attrice sa difendersi con i denti e con le unghie.

Rosalinda Cannavò é l’ex gieffina che si prepara a sbarcare su Rai 1. Scopriamo insieme il video che è diventato virale nelle ultime ore.

Rosalinda Cannavò è tornata da poco a Milano con il suo Andrea Zenga dopo aver trascorso le vacanze in Sicilia. I due si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nel 2020, quando la Cannavò entrò come attrice Adua del Vesco.

L’attrice di fiction che aveva lavorato insieme a Gabriel Garko nelle prime puntate del reality di Canale 5 tenne banco per la sua love story del passato con Massimiliano Morra, anch’gli concorrente del GF Vip.

I fan della reality si ricorderanno che le prime settimane furono interamente dedicate a loro e alla presunta omosessualità di Massimiliano, spoilerata proprio da Adua. La Cannavò non si era ancora liberata di tutto il suo passato ingombrante e di tutti i dolori vissuti e a quel tempo nel reality gli scontri per lei erano all’ordine del giorno: “Non ti permettere mai più!”. Un video che riguarda uno scontro pesantissimo con il vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi è tornato virale proprio in queste ore, scopriamo insieme di che si tratta.

Rosalinda Cannavò: “Chi ti credi di essere?”

La lite tra Rosalinda Cannavò, allora ancora Adua del Vesco e Tommaso Zorzi fu epocale. L’influencer la trattò molto male, perché sospettava che fosse stata bugiarda e manipolatrice delle opinioni degli altri coinquilini.

uno dei momenti più alti della televisione #gfvip pic.twitter.com/5YBbqKLsI6 — farneticando (@estxnco) August 10, 2022

Massimiliano infatti era stato messo in mezzo ad alcune voci sul suo conto proprio da Rosalinda, con la quale poi chiarì tutta la situazione. Zorzi però non digerì quelle parole, tanto che il rapporto tra lui e l’attrice fu compromesso del tutto, anche nel gioco stesso del reality.

I due se le cantarono di santa ragione e il video é tornato virale in questi giorni, nonostante a distanza di tempo si siano chiariti e Tommaso sia molto felice che Rosy abbia trovato finalmente l’amore vero. Anche la Cannavò ricambia la sua stima e il suo affetto verso Tommy, anche gli innamoratissimo del ballerino Tommaso Stanzani. Chissà però se entrambi si ricordano tutte le offese che si erano lanciate davanti a mezza Italia.

