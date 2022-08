meteo,-giuliacci:-la-profezia-definitiva-sulla-fine-di-agosto,-ecco-cosa-ci-aspetta

Come sarà il meteo nelle ultime due settimane di agosto? Risponde Mario Giuliacci, secondo cui ci sarà poco caldo sahariano e diversi temporali. “Tante novità di rilievo, quasi tutte positive. L’unica negativa è una breve ondata di caldo dopo Ferragosto, tra il 16 e il 20-21 agosto. Ondata che interesserà il Centro-Sud e le isole maggiori con valori tra 33 e 36 gradi. Al Centro invece l’ondata colpirà tra il 17 e il 18, appena due giorni, con valori tra 32 e 35 gradi”.

Per quanto riguarda il Nord, invece, Giuliacci ha spiegato: “Solo sull’Emilia Romagna ci saranno tra i 32 e i 35 gradi il 17 e 18 agosto, sul resto del Nord Italia temperature normali”. E dopo il 21 agosto? Giuliacci parla di “temperature estive nella norma, il che non significa che non farà caldo, perché con 28-32 gradi – che sono valori normali – qualcuno potrebbe anche sentire caldo”.

L’esperto, poi, ha chiarito che anche se il 31 agosto finisce l’estate “questo non significa che non potranno arrivare altre ondate di caldo. Anzi, vi ricordo che negli ultimi cinque anni l’estate, dal punto di vista di temperature al di sopra di 28 gradi, è proseguita almeno fino all’ultima decade di settembre“. E infine ha aggiunto: “Essendoci una breve ondata di caldo, essendo breve la presenza dell’anticiclone nordafricano, significa che nel restante periodo predominano i freschi e temporaleschi venti atlantici“.