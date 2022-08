il-nuovo-explorer-yacht-di-rosetti-marino-per-chi-cerca-spazio-e-prestazioni

Articolo tratto dal numero di agosto 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

I business solidi consentono spesso gratificanti variazioni sul tema. Come accade che un costruttore edile investa in vini Supertuscan, o che un calciatore si dia all’hôtellerie di lusso, può succedere che una società con 100 anni di storia e una quotazione decennale alla Borsa di Milano come il gruppo Rosetti Marino si discosti dal suo core business per mettere in cantiere il suo primo Explorer da 38 metri.

L’architettura navale del nuovo Rosetti Marino

Il nome scelto, Rsy 38m Exp M/Y Emocean, deriva dalla crasi tra le parole ‘emotion’ e ‘ocean’. Dopo il battesimo sulla passerella del Cannes Yachting Festival 2021, insieme ai mostri sacri del settore, il modello ha accumulato un anno denso di successi e riconoscimenti a livello internazionale.

Le sue peculiarità risiedono innanzitutto nei volumi e nelle prestazioni: si parla di un baglio di 8,85 metri, con 700 metri quadrati di spazio vivibile e un’autonomia di 5mila miglia nautiche percorribili a dieci nodi, con grandi volumi di stoccaggio per lunghe navigazioni al largo di porti e marine. Ulteriori punti di forza del progetto sono l’architettura navale, affidata a Hydro Tec di Sergio Cutolo, il design e l’atmosfera degli interni, che lo studio Burdisso&Capponi Yachts&Design ha affidato alle calde sfumature del rovere.

Dal salone sul ponte superiore al beach club

Sul ponte principale, lato di dritta, spicca subito una cantina vini da 150 bottiglie progettata su misura. Complemento d’arredo che, dividendo la zona lounge da quella pranzo, crea profondità ottica introducendo alla cabina armatoriale.

Il salone, collocato insolitamente sul ponte superiore, fa il paio con il salotto del sun deck: 150 metri quadri che accolgono un idromassaggio con cascata, un’ampia zona bar, un tavolo per 12 persone e un’area palestra. Sul ponte inferiore, infine, trovano spazio un beach club e quattro cabine ospiti, oltre agli alloggi dell’equipaggio.

“Siamo di fronte non al tipico explorer, ma a una barca che ne possiede tutte le caratteristiche e che ci permette oggi di raccogliere la grande sfida di ritagliarci uno spazio nel mondo della nautica da diporto. Tutto ciò è possibile grazie alla solidità finanziaria del gruppo Rosetti Marino, oltre alle competenze tecniche e ingegneristiche sulle quali possiamo fare affidamento all’interno delle nostre consociate”, spiega Ermanno Bellettini, ceo di Rsy.

La società ha già in costruzione un altro 38 metri, mentre lo scorso giugno ha presentato il progetto di un 40 metri con esterni a opera di Hydro Tec e interni nati dalla collaborazione con Luxury Living Group, azienda specializzata nel design, nella produzione e nella distribuzione di arredi di lusso per brand come Versace, Dolce&Gabbana, Trussardi, Bentley Motors, Bugatti e il suo marchio Luxence.

