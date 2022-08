Edoardo Tavassi | Proposta pazzesca dall’altra parte del mondo: lo vogliono assolutamente

Ha conquistato tutti durante l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi. Oggi gli è arrivata una proposta incredibile: è pronto a volare

Se prima dell’Isola dei Famosi non era così famoso, dopo il reality estremo di Canale5, Edoardo Tavassi è diventato uno dei naufraghi più amati di sempre. Partito per l’Honduras con la sorella Guendalina, durante il programma si è poi fatto conoscere con i suoi pregi e i suoi difetti, diventando sicuramente uno dei concorrenti più divisivi di sempre.

Durante il reality show, Edoardo Tavassi ha costruito un rapporto particolare con Mercedesz Henger, che poi è però naufragato in un nulla di fatto. Nelle ultime ore, però, sembra che per lui stia arrivando una proposta irrinunciabile: è pronto a partire per l’altra parte del mondo.

Edoardo Tavassi, vogliono proprio lui

Fratello della più celebre Guendalina, Edoardo Tavassi è riuscito a sfruttare perfettamente il trampolino di lancio dell’Isola dei Famosi, guadagnando un grandissimo seguito sui social. Nato a Roma, si è occupato principalmente di produzione di video e, negli ultimi anni, ha anche svolto alcuni lavori da influencer, pubblicizzando online alcuni prodotti. Negli ultimi anni, la relazione che l’ha reso più famoso è quella con Diana Del Bufalo, con la quale oggi vive una bellissima amicizia.

Dopo l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è preso del tempo per riprendersi e per ricostruire il contatto con la realtà e la quotidianità. Nelle ultime ore, però, il suo nome è circolato molto in alcuni ambienti televisivi: in particolar modo, a Canale5. Sembra che i vertici dell’intrattenimento lo vogliano come inviato dell’Isola dei Famosi 2022/2023, al posto dello storico inviato Alvin: a “lottare” per il ruolo sono lui e Nicolas Vaporidis, vincitore dell’edizione di quest’anno.

Il ruolo dell’inviato è molto importante e delicato, poiché dalla sua capacità dipende la buona riuscita del programma. Si tratta, infatti, di una conduzione a distanza: l’inviato deve mediare tra la conduttrice in studio, Ilary Blasi e i naufraghi. Sebbene per molti anni questo incarico l’abbia ricoperto Alvin, Canale5 ha voluto proporre anche alcuni cambiamenti, come Stefano de Martino e Massimiliano Rosolino. Per la prossima edizione, però, sembra che abbia pensato di “sfruttare” qualcuno che l’Isola dei Famosi l’ha vissuta in prima persona e, per di più, recentemente: la spunterà Tavassi o avrà la meglio Vaporidis? Non ci resta che aspettare e vedere come andranno le cose.

