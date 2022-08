Test logica | Numeri stravaganti in serie: quale manca?

Credi di riuscire a risolvere facilmente questo test logica? Allora sarai un campione di questi giochetti, vediamo come te la cavi.

Ecco un test di logica per gli amanti dei numeri. La matematica per te non ha segreti? Allora risolverlo sarà un gioco da ragazzi.

Gli amici forse ti hanno sfidato per vedere chi tra voi ha il quoziente intellettivo più alto. Nei test di logica non occorre però solo l’intelligenza ma anche altre abilità, come ad esempio la velocità del ragionamento.

Se sai ragionare per assurdo, questa dote ti può aiutare nella risoluzione perché alcuni indovinelli contengono trabocchetti e trappole insidiose. Se invece sei arrivato fin qui solo per curiosità, potrai cimentarti e metterti alla prova in pochi secondi. Sei pronto per cominciare? Bene, concentrati e rilassati.

Dovrai osservare attentamente la figura in alto e puntare un countdown di 10 secondi: sai trovare il numero mancante della sequenza?

La soluzione del test logica

Per molti la matematica è un mondo oscuro e incomprensibile, per altri i numeri sono come dei da venerare. Certamente i numeri offrono una vasta gamma di giochi e test per mettere alla prova le nostre capacità.

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Il test logica non era complesso ma il poco tempo a disposizione lo rendeva comunque difficile, e tu ce l’hai fatta? Osserva ancora un attimo quei numeri in sequenza.

Ti sarai reso conto che il numero centrale altro non è che la somma di decine e unità del primo numero e del secondo numero, ad esempio la prima riga: 3+7 = 10 e 8+2 = 10. Perciò seguendo questo ragionamento logico, nell’ultima riga il numero mancante è il 6!

Se hai risolto in 10 secondi significa che hai avuto il tempo di analizzare tutte e 4 le sequenze di numeri e di capire immediatamente la regola comune. Complimenti, sei un campione dei test di logica.

Se invece non ce l’hai fatta, mi spiace dovrai allenarti ancora parecchio per essere più rapido e brillante nella risoluzione. Continua a giocare con i rompicapo e i test di logica, sono un ottimo passatempo!

