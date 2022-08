Test Aguzza la vista | C’è un solo lucchetto aperto: trovalo in 4 secondi

Riesci a trovare il lucchetto aperto in 3 secondi? Se ce la fai entri nel guinness dei primati come super solutore di Test Aguzza la vista.

Credi di avere una vista come una lince o un’aquila? Vediamo come te la cavi in 4 secondi. Questo Test aguzza la vista ti offre poco tempo per la soluzione, speriamo tu sia velocissimo.

Se ti trovi in compagnia e vuoi sfidare i tuoi amici, significa che sei sicuro di fare bella figura. Sai che esistono diversi tipi di rompicapo in base alle difficoltà? Forse questo sarà difficile per te era troppo perché ti darà davvero pochi secondi a disposizione.

In vacanza ad esempio è bello rilassarsi con le riviste specializzate di enigmistica e sudoku e pure in rete si trovano giochi e quiz molto carini e stravaganti. Passare il tempo così è un ottimo modo per svagarsi e divertirsi allo stesso tempo.

Tenere viva la propria mente crea uno stimolo continuo che ci mantiene vivi e brillanti. Ora concentrati perché stiamo per cominciare. Osserva bene la figura in alto e punta un countdown di 4 secondi: sai trovare l’unico lucchetto aperto?

La soluzione del Test Aguzza la vista

Non era facile è vero ma se hai trovato sul serio la soluzione in 4 secondi, hai una vista da aquila! Probabilmente il gioco di aguzzare la vista e trovare le differenze è proprio il tuo cavallo di battaglia!

Come potrai sbirciare nella figura qui sopra, la soluzione è evidenziata con un cerchio rosso e mostra l’unico lucchetto che era aperto. Forse i colori giallo e azzurro ti hanno distratto e tutti quei lucchetti ti sembravano uguali!

Se non ce l’hai fatta, non devi recarti dall’oculista, potrai solo allenarti ancora e diventare un campione. Esistono giochetti di questo tipo con meno oggetti da osservare ad esempio. Certo che qui, solo le aquile avrebbero vinto in 4 secondi! Sfida i tuoi amici e vediamo se loro faranno meglio di te!

