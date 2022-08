Meteo, il “radar virtuale” di Giuliacci svela cosa accadrà: i giorni delle tempeste

Peggioramento del tempo a metà settimana. Il radar virtuale del colonnello Mario Giuliacci parla chiaro: “Sta per arrivare una perturbazione seria, con tanti temporali: una perturbazione che ricorda la classica Burrasca di Ferragosto”. Le prime avvisaglie del deciso cambiamento, riporta il meteorologo sul suo sito, “ci saranno mercoledì 17, quando sull’Italia si affaccerà un’intensa perturbazione che, proveniente dal Nord Atlantico, porterà i suoi primi temporali al Nordovest”.

“Questa perturbazione, al contrario delle precedenti, si muoverà lentamente, e indugerà sull’Italia per qualche giorno”. Giovedì 18 e venerdì 19 al Centro-Nord, prosegue Giuliacci, “il cielo si presenterà spesso nuvoloso, con numerosi improvvisi temporali su tutte le regioni settentrionali e, almeno giovedì, anche sulle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico. Nuvole e temporali, almeno al Nord, saranno anche accompagnati da venti più freschi per cui le temperature rimarranno contenute, in molte zone anche al di sotto delle medie stagionali“. Al Sud invece “il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato e il caldo tornerà a farsi intenso, con picchi anche attorno ai 40 gradi”.

Estate finita? Non proprio. Sarà solo “una bella battuta d’arresto e, forse, per la prima volta in questa bollente stagione l’Anticiclone Nord-Africano verrà davvero allontanato dalla nostra Penisola. Tuttavia, in base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, l’intensa perturbazione di metà settimana non sarà seguita da altri passaggi perturbati, almeno non a breve, ed è anzi probabile che nell’ultima decade di agosto, e quindi fino alla fine del mese, il tempo rimanga sostanzialmente asciutto. Quindi di nuovo in prevalenza soleggiato e stabile. Insomma, l’ultima parte di agosto sarà “ancora piena di sole, ma con temperature vicine a quelle normali per il periodo”.