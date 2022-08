Lulù Selassié, chi c’era prima di Manuel: non ci crederete mai, completamente diversi

Dopo la recente rottura con Manuel, Lulù Selassié sembra ancora provata. Nel suo passato, però, c’è stato un altro grande amore: ecco chi è

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF VIP c’è sicuramente Lulù Selassié, sorella di Clarissa e Jessica, la vincitrice. Le tre sorelle sono entrate nella casa più spiata d’Italia con non poche critiche ma, puntata dopo puntata, han saputo farsi conoscere ed apprezzare, con i loro pregi ed i loro difetti.

All’interno del reality show, Lulù Selassié ha vissuto un’intensa storia d’amore con Manuel Bortuzzo, ex promessa del nuoto rimasto in sedia a rotelle in seguito a un incidente. Se la sua storia con il gieffino è finita in modo incredibile e inaspettato, nel passato di Lulù c’è anche un altro grande amore: nessuno si immaginerebbe mai che è proprio lui.

Lulù Selassié, ecco con chi stava

All’interno della casa del GF VIP, Lulù Selassié si è pressoché subito innamorata di Manuel Bortuzzo. L’ex promessa del nuoto è rimasto bloccato su una sedia a rotelle a causa di uno sparo, ricevuto per un errore di persona. La vicenda, che ha dell’incredibile, gli ha però stravolto la vita: per mettersi in gioco e sfidare i propri limiti, Manuel ha quindi deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia.

La loro storia d’amore è quindi nata sotto i riflettori e, fin da subito, ha fatto innamorare moltissimi telespettatori. Non appena il reality è finito, però, qualcosa si è rotto: Manuel ha comunicato la fine della relazione con una nota ANSA e, nel giro di poche ore, il sogno è finito. Per Lulù è stato un colpo durissimo, che non ha mai nascosto: in diverse interviste, infatti, ha sostenuto di essere venuta a sapere della scelta di Manuel proprio come tutto il pubblico, tramite la nota ANSA.

Per la principessa non è la prima delusione d’amore. Prima di Manuel, infatti, Lulù ha vissuto una storia anche con un altro personaggio molto famoso: il trapper Tony Effe, del gruppo romano Dark Polo Gang. I due sembra che si siano conosciuti in occasione del compleanno di lei, quando erano stati invitati ad animare la festa. Subito Lulù e Tony si sono piaciuti ma, nel giro di poco tempo, anche la loro storia d’amore si è conclusa. Insomma, non sembra fortunatissima la principessa in questo tema: chissà, però, che nel futuro possa trovare la sua serenità.

