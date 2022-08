Freezer, fallo assolutamente prima di andare in vacanza | Pericolo allagamenti

C’è un’azione che può letteralmente salvare la cucina, quando si va in vacanza. È importante, per il freezer: pericolo altissimo

Quando si va in vacanza, anche se per pochi giorni, sono tantissime le cose che si devono ricordare. Oltre ai bagagli, che già richiedono una particolare attenzione, anche la casa ha delle necessità. Se si hanno dei bambini piccoli, poi, il lavoro si raddoppia e si triplica: dimenticare qualcosa per loro essenziale può rendere le ferie un vero e proprio incubo.

Una volta pronti i bagagli, si passa poi alla chiusura di acqua, gas e tutto il necessario. C’è però un dettaglio spesso ignorato, che riguarda il freezer: ignorarlo può causare enormi danni.

Freezer, sbrinalo assolutamente prima di partire

Prima di andare in vacanza, ci sono alcune azioni che sarebbe bene compiere. Innanzitutto, chiudere il gas e l’acqua consente di partire più tranquilli. Uno dei pericoli più insidiosi, però, è che durante i giorni di ferie salti la corrente: il pericolo non è tanto in sé, quanto nelle sue conseguenze. Se non si riattiva da sola, infatti, può rimanere disattivata fino a molte ore e questo può causare lo scongelamento del freezer.

Nel caso in cui avvenga, i danni possono essere molteplici: non solo si scongelerebbe tutto ciò che contiene, ma causerebbe anche un allagamento della cucina piuttosto invadente. Proprio per questo motivo, è bene che prima di partire si sbrini il congelatore e il frigorifero: in questo modo, li si pulisce approfonditamente e li si può anche spegnere, così da risparmiare sulla corrente. Il primo passo è quello di svuotarli completamente e, successivamente, staccare la spina regolando il termostato sullo zero.

A questo punto li si può pulire con panni di spugna e detergenti adeguati. Per il ghiaccio, è consigliato non staccarlo con un coltello o con degli oggetti appuntiti: se si ha tempo, è meglio attendere il suo scongelamento, aiutandosi con degli strumenti a vapore. Una volta che il ghiaccio si è completamente fuso, si può pulire l’interno del freezer con un panno umido, per poi asciugarlo bene.

A questo punto si può partire sereni per le vacanze, ma non prima di averli lasciati asciugare bene per evitare cattivi odori. Per essere sicuri, si possono lasciare gli sportelli di frigo e freezer leggermente aperti, in modo da aiutare il ricircolo d’aria. Quando si ritorna dalle ferie, quindi, si riaccendono gli elettrodomestici: è suggerito farlo un paio d’ore prima dell’effettivo utilizzo, così che recuperino la temperatura interna.

