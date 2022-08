Elezioni: Patuanelli, ‘parleremo a famiglie e imprese con credibilità’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – È per me un grande onore e una grande responsabilità rappresentare il Movimento 5 Stelle, una comunità che mi ha dato tanto e a cui ho cercato di restituire tutto quanto era nelle mie capacità. Sarà una campagna elettorale in cui molti diranno quello che vorranno fare e che non hanno mai fatto nonostante abbiano governato il Paese per decenni. Noi andremo a testa alta portando i provvedimenti che in pochi anni di Governo, di cui due dedicati alla gestione di una maledetta pandemia, siamo riusciti a mettere a terra. Con questa credibilità parleremo a famiglie e imprese per spiegare quello che ancora vogliamo fare per il Paese”. Lo scrive su Facebook Stefano Patuanelli, senatore M5S e ministro per le Politiche agricole.

“Ci saranno i twittatori seriali, gli scissionisti a caccia di poltrone, i soloni dei circoli economici innamorati della propria voce. Con grande umiltà -aggiunge- voglio ricordarvi -e lo dico specialmente a chi non ha mai voluto darci fiducia- che se fosse stato per loro l’Italia oggi sarebbe commissariata col Mes e non avrebbe mai ottenuto i fondi del Pnrr. Il nostro Paese non avrebbe mai visto misure economiche espansive come il Superbonus, la resa strutturale del Piano nazionale transizione 4.0, l’Agrisolare o il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi”.

“Saranno i giorni degli slogan e degli attacchi più beceri e infondati, peggiori di quelli ricevuti anche nell’ultimo anno di presunta unità nazionale. Contrapporremo il sorriso e la certezza di operare nell’interesse esclusivo della nazione, senza piegarsi mai a qualsivoglia convenienza personale o elettorale. Saremo sempre e comunque -conclude Patuanelli- dalla parte giusta”.