covid:-in-lombardia-4.654-nuovi-casi,-continua-calo-ricoveri-in-terapia-intensiva

Milano, 17 ago. (Adnkronos) – In Lombardia sono 4.654 i nuovi casi positivi al Covid 19, su 32.129 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 14,4%. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione Lombardia.

Tra i dati di oggi emerge il calo dei ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti. In particolare, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-3), quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 891 (-26). I decessi sono 11, che portano il totale da inizio pandemia a 41.998.

Sul territorio provinciale, i nuovi casi registrati a Milano sono 1.055, di cui 363 a Milano città. A Bergamo registrati 517 nuovi casi, a Brescia 719, a Como 291, a Cremona 279 e a Lecco 127. A Lodi rilevati 141 nuovi casi, a Mantova 343, a Monza e Brianza 321, a Pavia 271, a Sondrio 98 e a Varese 379.