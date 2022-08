bill-gates-chiede-un-maggiore-coordinamento-globale-per-combattere-la-crisi-da-covid

Il miliardario Bill Gates ha chiesto martedì una maggiore cooperazione tra i Paesi per combattere la crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Un appello che arriva mentre l’accesso ai vaccini nei Paesi a basso reddito rimane disomogeneo, mentre le nazioni sviluppate puntano ai richiami e alla riduzione delle restrizioni.

Aspetti principali

Parlando all’Assemblea nazionale della Corea del Sud, Gates ha affermato che è necessario “costruire più partnership” per contribuire a risolvere le sfide sanitarie globali, tra cui Covid , malaria, morbillo e poliomielite, secondo quanto riportato dall’Associated Press.

, malaria, morbillo e poliomielite, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Il cofondatore di Microsoft ha invitato la Corea del Sud ad assumere un ruolo di leadership sulla questione e ha dichiarato che la sua donazione di 200 milioni di dollari al programma di condivisione del vaccino COVAX, sostenuto dalle Nazioni Unite, contribuirà ad affrontare la disuguaglianza nella lotta contro il Covid-19.

al programma di condivisione del vaccino COVAX, sostenuto dalle Nazioni Unite, contribuirà ad affrontare la disuguaglianza nella lotta contro il Covid-19. Il gruppo filantropico di Gates, la Bill and Melinda Gates Foundation , rafforzerà la partnership con il governo della Corea del Sud per contribuire a sconfiggere tutte le malattie globali.

, rafforzerà la partnership con il governo della Corea del Sud per contribuire a sconfiggere tutte le malattie globali. Dopo aver parlato con i legislatori sudcoreani, Gates ha incontrato il presidente del Paese Yoon Suk-yeol , con il quale ha discusso sullo sviluppo del vaccino Covid-19 sviluppato in collaborazione con la fondazione di Gates.

, con il quale ha discusso sullo sviluppo del vaccino Covid-19 sviluppato in collaborazione con la fondazione di Gates. Il mese scorso, il miliardario ha dichiarato a Forbes che la pandemia di Covid-19 rimane “peggiore di quanto si pensi”.

Grandi numeri

20.7%. Questa è la percentuale di persone nei Paesi a basso reddito che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Covid-19, secondo i dati di Our World in Data. In confronto, la percentuale nei Paesi ad alto reddito è dell’83%.

Fatti sorprendenti

Attualmente l’unità farmaceutica del secondo conglomerato commerciale sudcoreano SK sta sviluppando un vaccino contro il Covid-19, con il sostegno della fondazione Gates. Il vaccino sviluppato da SK Bioscience si presenta sotto forma di spray nasale, che sarebbe molto più facile da somministrare, soprattutto nei Paesi con poche infrastrutture sanitarie.

Sullo sfondo

Finora la Fondazione Gates ha donato circa 1,5 miliardi di dollari per finanziare gli sforzi per combattere la pandemia. Questo include più di 200 milioni di dollari di finanziamenti al Gavi, che gestisce il programma di distribuzione del vaccino COVAX. La fondazione ha promesso anche un finanziamento di 300 milioni di dollari alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) per aiutare a combattere il Covid e prepararsi a future pandemie. Il mese scorso, il miliardario ha annunciato che avrebbe donato 20 miliardi di dollari del suo patrimonio personale alla fondazione che gestisce insieme all’ex moglie Melinda.

L’articolo Bill Gates chiede un maggiore coordinamento globale per combattere la crisi da Covid è tratto da Forbes Italia.