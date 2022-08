Avanzi di grigliata di carne? Non buttarli assolutamente | Queste ricette fanno perdere la testa

Dopo la grigliata di Ferragosto, può capitare di avere degli avanzi di carne. Buttarli, però, è assolutamente vietato: prova queste ricette

Quando si prepara la grigliata di carne, spesso e volentieri si è in una buona compagnia di amici e di parenti, per una giornata allegra e spensierata. L’addetto alla griglia, però, ha più di qualcosa a cui pensare: deve cercare di soddisfare tutti i gusti, ragionando sulla quantità di carne da comprare e sulle tempistiche di cottura, per non farla né troppo cruda né troppo cotta.

Alla fine, spesso e volentieri, si finisce per preparare molto più di quanto in realtà si consuma. La conseguenza è che, nei giorni dopo la grigliata, ognuno abbia della carne già cotta in frigorifero, di cui non sa cosa farsene. Buttarla è, però, un peccato morale: riciclala con queste ricette, il risultato è garantito!

Avanzi di grigliata di carne: sughi, polpette e…

Quando si avanza la carne cotta sulla griglia, è difficile poi consumarla così com’è nei giorni successivi. Questo tipo di preparazione, infatti, la rende molto gustosa se mangiata sul momento, quando è ancora calda. Non appena si raffredda un po’, però, diventa molto dura e gommosa, per cui poco apprezzabile nei giorni seguenti. Per questo motivo, molte persone finiscono per buttarla: avanzare del cibo è però spiacevole e, soprattutto quando qualcuno ci ha lasciato le penne per riempire le nostre pance, è ancora più scorretto.

Per riciclare la carne, quindi, si possono preparare delle gustose polpette. Con un coltello si spolpino costine, spiedini e tutto ciò che è avanzato e, con l’aiuto di un mixer, si triti tutto. Si unisca poi il composto ottenuto con un uovo, del parmigiano, del pan grattato e le spezie a scelta: una volta composte le polpette, si possono cuocere in forno a 180°C o in padella, al sugo o in brodo. Essendo la carne già cotta, non servirà molto tempo: basterà che prendano un po’ di sapore e il gioco è fatto!

Sempre con la carne tritata, si può preparare un gustosissimo sugo o ragù: il sapore della griglia, infatti, gli conferirà un aroma inconfondibile, capace di esaltare anche i più semplici piatti di pasta. Per i più fantasiosi, si può poi preparare un rotolo di carne. Basta prendere un rotolo di pasta sfoglia rettangolare già pronta e adagiarci in mezzo la carne tritata, la mozzarella a cubetti, delle zucchine grigliate e ciò che più si preferisce: una volta chiuso, lo si cuoce in forno per quaranta minuti a 180°C. Il risultato sarà incredibile: una torta salata gustosa e rustica, capace di donare alla carne un sapore e una morbidezza unici.

The post Avanzi di grigliata di carne? Non buttarli assolutamente | Queste ricette fanno perdere la testa appeared first on Ck12 Giornale.