atletica:-europei,-lambrughi-in-semifinale-nei-400-ostacoli

Monaco, 17 ago. – (Adnkronos) – Mario Lambrughi raggiunge la semifinale dei 400 ostacoli ai campionati Europei di Monaco di Baviera vincendo la propria batteria. L’azzurro riesce a gestirsi bene, impegnato in ottava corsia e quindi senza riferimenti diretti. Negli ultimi metri il brianzolo solleva il piede dall’acceleratore, controllando per risparmiare qualche energia in vista del turno intermedio dove entra con il tempo di 50″27. Niente da fare invece per Giacomo Bertoncelli. All’esordio in Nazionale tocca la prima barriera e poi non trova il giusto ritmo: è sesto nella propria batteria con un crono di 51″86 che non rispecchia il salto di qualità compiuto quest’anno dal veronese.