Umiliò Antonella Clerici, sfuriata in diretta: lo cacciò via

La celebre conduttrice di Rai1 ha vissuto momenti non facili, personalmente e lavorativamente. Antonella Clerici lo fece in diretta

Amatissima conduttrice, Antonella Clerici è ormai una presenza fissa del mezzogiorno targato Rai. Diventata famosa soprattutto grazie a La Prova del Cuoco, su Rai1, oggi entra nelle case degli italiani all’ora di pranzo con È sempre Mezzogiorno, un altro format dedicato al cibo e alla cultura culinaria.

Durante una diretta di qualche anno fa, però, Antonella Clerici si sfogò proprio in puntata. Il tradimento fu doppio, personale e lavorativo: sfuriata colossale, lo allontanò per sempre.

Antonella Clerici e l’ex compagno: che botta

Oggi felicemente accompagnata da Vittorio Garrone, Antonella Clerici sta vivendo anni di forti soddisfazioni sia lavorative che personali. La conduttrice, infatti, è fidanzata con l’imprenditore dal 2016, anno in cui i due hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. Secondo alcune voci, sembra che la presentatrice tv sia addirittura vicina alle nozze: questo è però solo un gossip e, ad oggi, nessuno dei due diretti interessati l’ha confermato.

Antonella Clerici ha anche una figlia, Maelle, avuta da una precedente relazione con Eddy Martens. La storia d’amore tra i due, sebbene gli abbia donato una figlia, è stata parecchio turbolenta e si è conclusa con un tradimento compiuto da lui. A svelarlo, nel 2011 al tempo dei fatti, fu Barbara d’Urso: la conduttrice raccontò quindi le fotografie inequivocabili che lo ritraevano con un’altra donna.

Antonella Clerici, quindi, ha subito nel giro di poche ore un doppio tradimento. Da una parte, l’ha tradita il suo compagno e padre di sua figlia; dall’altra, una collega ha svelato al mondo intero il suo dolore, mostrandosi anche dispiaciuta e costernata. La conduttrice di “È sempre Mezzogiorno”, però, non ha voluto far finta di niente. Durante la diretta de La Prova del Cuoco, ha chiesto a un’ospite se avesse qualche allergia alimentare. L’ospite, che altri non era se non il suo braccio destro Alessandra Spisni, ha risposto: “Va bene, lo dico: in questo periodo sono allergica alle persone che non riescono a farsi gli affari loro. Ecco l’ho detto“.

La conduttrice l’ha quindi supportata e, cogliendo il riferimento alla D’Urso, ha aggiunto: “Sai che anche io ho lo stesso tipo di allergia?“. Oltre a queste frecciatine infuocate, sembra che la Clerici abbia anche allontanato Eddy Martens dal programma, con cui collaborava in veste di autore. Insomma, la sorridente conduttrice non le ha volute mandare a dire.

The post Umiliò Antonella Clerici, sfuriata in diretta: lo cacciò via appeared first on Ck12 Giornale.