Sonia Bruganelli, l’ex che non ti aspetti | “Deve scontare otto anni”: è famosissimo

L’ex fidanzato di Sonia Bruganelli è un volto molto noto della televisione. Nel suo passato, però, delle vicende oscure: ecco di chi si tratta

Autrice e produttrice di molti programmi televisivi, Sonia Bruganelli si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto grazie al GF VIP, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista a fianco di Adriana Volpe. Le due hanno spesso e volentieri dato vita a iconici siparietti fatti da liti e battutine, che hanno animato il reality show.

Oggi moglie di Paolo Bonolis, con cui ha dato vita a tre figli, nel passato di Sonia Bruganelli c’è però anche un altro amore. Lui è molto famoso ma, a differenza dell’attuale marito, non lo è per meriti: è condannato a otto anni di carcere. Ecco di chi si tratta.

Sonia Bruganelli, ecco chi c’è stato prima di Bonolis

Sposata dal 2022 con Paolo Bonolis, oggi Sonia Bruganelli è mamma di tre ragazzi: Adele, Silvia e Davide. I tre figli sono per i due genitori fonte di ineguagliabili fatiche ma anche soddisfazione, punto di incontro quotidiano dopo la giornata lavorativa. I problemi di salute della primogenita, inoltre, sono stati uno scoglio da superare ma, al tempo stesso, un’occasione per ritrovarsi più uniti di prima di fronte alle difficoltà che la vita può presentare.

Nel passato di Sonia Bruganelli, però, c’è anche un altro amore. Lei era ancora piccola ma si era inequivocabilmente innamorata di lui, Gabriele Paolini. Sebbene il nome sia per molti sconosciuto, in realtà il suo volto è ben noto a tutti: si tratta del famoso disturbatore televisivo. Oggi, Paolini è in prigione perché deve scontare una pena di otto anni causata da reati contro la libertà sessuale.

In un’intervista rilasciata per Chi, Sonia Bruganelli ha svelato questo suo amore, che l’ha conquistata per il carattere tranquillo e mite. “Era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva” ha ammesso. Oggi, però, la situazione di Paolini è ben diversa da come la ricorda la Bruganelli: deve scontare una pena per un cumulo di reati di diversa natura, dalla produzione di materiale pornografico fino alla tentata violenza sessuale.

Sonia Bruganelli, però, sembra aver superato questa situazione. Oggi è infatti felice con il marito e, lavorativamente parlando, è pronta a tornare negli studi di Canale5 come opinionista del GF VIP, questa volta a fianco di Orietta Berti. Come si relazionerà con questa nuova collega? Non ci resta che attendere e vedere come andranno le cose.

