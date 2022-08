Rompicapo caramelle | Le vedi tutte uguali eh? Hai 3 secondi per risolvere

Se le vedi tutte uguali non sarai capace di risolvere il rompicapo in 3 secondi. Provaci lo stesso e metti alla prova la tua abilità.

Ti si stanno già intrecciando gli occhi eh? Eppure queste caramelle sicuramente le mangi anche tu per Natale. Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere il rompicapo in 3 secondi.

Tutti amano questo genere di indovinelli e anche i bambini partecipano volentieri. Certo che se sfidi tuo figlio o tuo fratello ed è più bravo di te, come la mettiamo? Vediamo insieme come te la cavi.

La difficoltà del rompicapo è nella velocità di risoluzione perché sarai obbligato a dare la risposta corretta in 3 secondi. Potrai metterti un timer per testare le tue abilità, usando la funzione del cellulare. La maggior parte delle persone ha bisogno di più secondi per trovare la soluzione e gioca a migliorarsi per diventare più veloce. Tu saresti in grado di farcela?

Osserva bene la figura in alto: c’è una caramella diversa dalle altre, riesci a trovarla in 3 secondi? Provaci subito.

La soluzione del rompicapo

Forse tu credevi di essere più veloce e di farcela anche in questo poco tempo e invece ti servivano più secondi I rompicapo come questo mettono alla prova la tua vista e sono giochetti divertenti che stimolano la nostra mente. Se in palestra ti alleni 4 volte alla settimana, con il cervello dovresti farlo tutti i giorni.

Vediamo insieme se hai risolto correttamente. Nella figura ci sono 40 caramelle natalizie. Ce n’era una però diversa da tutte ed era la terza nella terza fila. Quella caramella infatti è tutta colorata in fondo e non ha le righe come le altre.

Dalla foto qui sopra puoi sbirciare la soluzione: la differenza era unicamente il fondo della caramella. Si trattava dunque di un piccolissimo dettaglio da scovare in 3 secondi. Ci sei riuscito? Allora sei davvero un fenomeno e appartieni al quel 10% di persone molto abili e veloci. Altrimenti non ti resta che continuare ad allenarti con altri indovinelli e rompicapo, per migliorare le tue prestazioni.

