Quiz Fiammiferi | Solo una mossa e solo una soluzione: non barare

Non barare perché avrai solo una mossa a disposizione per trovare la soluzione. Prova a risolvere il quiz fiammiferi!

Sei nel posto giusto per testare il tuo quoziente intellettivo. Il Quiz fiammiferi sarà un passatempo che ti stimolerà il cervello e ti farà trascorrere qualche minuto di svago.

Ti sei mai chiesto il motivo di tanta passione per gli indovinelli? Ognuno di noi è semplicemente predisposto per alcune abilità piuttosto che altre, anche se tutti abbiamo talenti. Molte persone fanno anche fatica a concentrarsi per lungo tempo, mentre altre sono in grado di stare sui libri per ore ed ore.

Molti quiz e test di logica sono presenti anche nei concorsi pubblici, per valutare le capacità dei candidati. Qui non ti verrà dato alcun voto e non dovrai superare esami, ma solo metterti alla prova divertendoti. Concentrati e rilassati, stai per cominciare.

Il quiz fiammiferi potrebbe essere complicato ma intanto osserva bene la figura in alto: sei in grado di creare un’operazione matematica corretta avendo una sola mossa a disposizione? Provaci subito.

La soluzione del quiz fiammiferi

La matematica per molti è un modo sconosciuto ma questo giochetto potrebbe essere utile, oltre che divertente. Hai già trovato la soluzione? Vediamo se è quella corretta.

Ricapitoliamo. Avevi una mossa a disposizione per creare un’operazione corretta. 8+3= 3 non poteva essere un’operazione giusta, ma spostando un fiammifero dall’8, creando il 9 nel risultato, la creava! Così facendo infatti hai ottenuto 6+3=9, ben fatto!

Se ci sei riuscito in pochi secondi sei davvero un abile solutore. Se invece ci hai perso più tempo, dovrai allenarti per diventare più veloce. Giocare coi fiammiferi è divertente anche per i ragazzi e i bambini che spesso risultano più ingegnosi degli adulti!

Tutti però vogliamo scoprire se siamo davvero dei campioni! La scuola ci aiuta a tirare fuori le nostre potenzialità e da adulti potremo semplicemente svagarci con i quiz e i test logica. Potrai trovarne di diversi tipi di livello di difficoltà e affrontarli gradualmente tutti. Buona fortuna!

