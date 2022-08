Prezzi Diesel bassissimi in tutta Italia | Fate il pieno subito: fra 6 giorni cambierà tutto

Una nuova manovra del governo ha cambiato tutto in merito al prezzo di Diesel e benzina. Fatelo subito, non c’è più tempo

La crisi seguita all’emergenza sanitaria e la guerra tra Russia e Ucraina hanno fatto impennare i prezzi dei carburanti, nessuno escluso. Il quadro si è quindi inasprito, rendendo ulteriormente difficile la situazione economica di molte famiglie italiane, già compromessa. La crisi economica, infatti, è ormai una triste presenza da molti anni e le emergenze politiche e sanitarie non hanno fatto altro che peggiorare la già difficile situazione.

Nelle ultime ore, però, il prezzo del Diesel ha vissuto le conseguenze di una manovra economica approvata dal governo. Oggi è bassissimo, bisogna assolutamente approfittarne: sarà così ancora per poco.

Prezzo del Diesel: è corsa al pieno

I prezzi del Diesel e della benzina sono ormai da diversi mesi un vero e proprio incubo per tutte le famiglie. Se, da un lato, questi si alzano costantemente, dall’altro gli stipendi e le spese obbligatorie di ognuno restano esattamente gli stessi: la situazione è quindi estremamente difficile. Ad oggi sono infatti molte le uscite a cui le famiglie non possono rinunciare, soprattutto se si hanno dei figli: l’asilo, la mensa e il trasporto sono solo alcune di queste. Il Governo, però, ha voluto approvare una manovra molto attesa, che consente a tutti di tirare un sospiro di sollievo soprattutto in merito al pieno di carburante: ha prorogato la scadenza del taglio delle accise.

Prevista per il 2 agosto, questa è stata spostata al 21 di questo mese: fino a quella data, quindi, sarà valido il taglio di 30.5 centesimi di euro al litro per quanto riguarda Diesel e benzina e di 10.5 per il GPL. Mancano quindi pochissimi giorni alla scadenza di questa manovra, dopo la quale le riduzioni di prezzo saranno probabilmente annullate e i carburanti torneranno al loro prezzo pieno.

Questa manovra va ad aiutare le famiglie italiane nel momento dei viaggi e delle vacanze, che richiedono quindi maggiori spese. Il 21 agosto, però, questo taglio delle accise potrebbe drasticamente concludersi, portando quindi i prezzi dei carburanti ai loro prezzi originali, decisamente più alti della media. Sono quindi questi gli ultimi giorni utili per fare il pieno di benzina e Diesel, in modo da approfittare di queste ultime ore per risparmiare qualche soldo, da destinare ad altre spese famigliari.

The post Prezzi Diesel bassissimi in tutta Italia | Fate il pieno subito: fra 6 giorni cambierà tutto appeared first on Ck12 Giornale.