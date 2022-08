Pericolo cancro ovarico | Ritirati tutti i prodotti Johnson: controlla se lo hai in casa e buttalo

Un amatissimo prodotto Johnson è stato ritirato dal mercato. Il pericolo è altissimo: ecco di cosa si tratta e cosa comporta

Oggi come oggi, chiunque è molto attento alla propria salute. Questo significa non solo stare attenti da un punto di vista medico con visite e esami di controllo, ma anche essere consapevoli di ciò che quotidianamente si consuma e ci si applica sulla pelle. La salute, infatti, passa anche attraverso le piccoli azioni quotidiane che, se compiute con leggerezza o superficialità, possono arrecare danni anche molto gravi.

Proprio in questi termini, nelle ultime ore l’azienda Johnson ha dovuto operare una scelta drastica. Il noto prodotto cosmetico è stato definitivamente ritirato dal mercato; l’accusa è grave: si parla di cancro ovarico.

Johnson ritira l’amatissimo Borotalco

Dopo molti anni di discussione, l’azienda Johnson & Johnson ha deciso la via più drastica: sospenderà in tutto il mondo le vendite di Borotalco. La scelta è legata alle oltre quarantamila cause legale che la vedono coinvolta: c’è un presunto legame tra lo storico prodotto cosmetico e i tumori ovarici, nonché con il mesotelioma. Negli USA la vendita di questo prodotto è sospesa già da due anni a causa delle battaglie legali, le quali han portato anche la Corte Suprema a pronunciarsi.

Nel 2019, infatti, 33mila flaconi di Talco per bambini erano stati ritirati negli USA: la Food and Drug Administration aveva trovato tracce di amianto in questi prodotti. L’azienda ha sempre risposto a queste accuse sostenendo la sicurezza dei propri cosmetici ma questo non è mai bastato: nel giugno 2021, la Corte Suprema USA ha confermato la condanna per l’azienda. Sempre in America, 22 donne hanno accusato l’azienda di essere responsabile dei loro tumori alle ovaie: “Sapeva che i suoi prodotti al talco contenevano amianto e ha nascosto l’informazione al pubblico, difendendo l’immagine del borotalco per bambini”.

L’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è invece molto più cauta in merito alla possibile tossicità del Borotalco Johnson & Johnson. Secondo l’AIRC, la correlazione tra tumore e talco è “modesta in valore assoluto”. In ogni caso, nelle ultime ore l’azienda ha scelto la via più drastica, che risolve qualsiasi problematica in questi termini. Il Borotalco prodotto fino a oggi non sarà più venduto e sarà sostituito da una nuova formulazione, a base di amido di mais. Questo non dovrebbe creare alcun problema e, soprattutto, spegne le polemiche e le accuse all’azienda, che è storica nell’ambito della produzione cosmetica.

