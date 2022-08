Nunzia De Girolamo | “Ho avuto paura di lui”: confessione da brividi, un’esperienza orribile

Ex politica e concorrente di Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo ha ammesso un dettaglio doloroso della propria vita. È successo anche a lei

Nota come politica per Forza Italia, Nunzia De Girolamo dopo l’addio a quel mondo ha voluto lanciarsi in una nuova carriera, quella televisiva. Fino al 2021 ha infatti collaborato come opinionista a “Non è l’Arena”, mentre nel 2019 ha partecipato come concorrente a “Ballando con le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro.

Nel corso delle sue diverse partecipazioni, Nunzia De Girolamo si è anche lasciata andare a diverse interviste. In una in particolare ha rivelato alcuni dettagli molto delicati della propria vita privata: ha sofferto molto, è stato difficile.

Nunzia De Girolamo, il passato amoroso

Una delle occasioni in cui Nunzia De Girolamo ha più parlato di sé è stata l’intervista di Caterina Balivo a “Vieni da me“, il talk show che la conduttrice partenopea teneva nel primo pomeriggio di Rai1. Qui, l’ex politica ha parlato del proprio passato sia personale che lavorativo, nonché della propria vita privata come donna e mamma di Gea. “Sono una mamma molto presente, nonostante la mia vita impegnata. Sacrifico me stessa, classica mamma italiana. Mi rimprovero il mio eccessivo senso di protezione” ha detto alla Balivo.

Nonostante abbia lasciato la politica, Nunzia De Girolamo è infatti molto impegnata. A proposito di quell’addio, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha rivelato di essere stata quasi costretta: “Me l’hanno fatto lasciare diciamo. Mi hanno fatto un dispetto. Ho provato a rientrare, ma visto che non mi hanno eletto nel mio partito ero esclusa“. Parole forti che sicuramente disegnano una realtà ben precisa all’interno della politica, ma che mostrano anche una donna forte e consapevole.

Sempre durante l’intervista, però, Nunzia De Girolamo ha rivelato di aver vissuto un amore molto difficile. Iniziato quando aveva solo quindici anni, è stato pesante e in un certo senso pericoloso: “Mi ha tolto la serenità, era ossessionato da me“. Anche quando si sono lasciati, infatti, l’ex Ministra ha avuto per molto tempo paura di lui: “Era un po’ violento nei modi, non mi ha mai messo le mani addosso, ma mi ha tolto l’aria, avevo paura. Si tratta di un amore che cancellerei dalla mia vita” ha rivelato. Parole dure, che sicuramente vogliono suonare da monito per tutte le donne all’ascolto, nonché per la figlia Gea.

