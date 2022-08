napoli-scopre-un-gioiello?-kvara-show-al-debutto,-asfaltato-il-verona

Non poteva esserci esordio migliore per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. L’era post-Insigne, Mertens e Koulibaly è infatti partita con una grande vittoria per 5-2 sul campo del Verona. Dal punto di vista offensivo i partenopei hanno dato spettacolo in ampi frangenti, mentre da quello difensivo c’è ancora molto da registrare: d’altronde non è semplice sostituire un pilastro come Koulibaly, per quanto il nuovo arrivato Kim ci abbia messo subito impegno.

Il Napoli era andato sotto a causa di una disattenzione su calcio d’angolo (gol di Lasagna), ma l’aveva subito ribaltata con il primo squillo di Kvaratskhelia (gran colpo di testa) e la zampata di Osimhen sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il Verona era riuscito a riequilibrare la gara, ancora con un colpo di testa, stavolta del nuovo acquisto Henry. Da quel momento in poi, è però stato un monologo del Napoli: ancora il georgiano protagonista, con un assist al bacio per Zielinski, freddo a tu per tu con il portiere.

I partenopei hanno poi dilagato in contropiede: prima con uno straordinario assolo di Lobotka (progressione e piattone dal limite dell’area), poi con il mancino del subentrato Politano. Nel finale è arrivato anche il sesto gol, firmato da Ounas, ma è stato annullato in maniera generosa dall’arbitro per un presunto fallo sul portiere.