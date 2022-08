La società che sta plasmando il futuro della mobilità elettrica grazie all’IoT

Miele – Brandvoice – Paid Program

Dalla prima bici elettrica pieghevole sviluppata alla fine degli anni ’90 fino al progetto Smart Bike 4.0, il futuro della mobilità è in costante cambiamento. Lo sa bene l’azienda Miele, impegnata a plasmare la nuova generazione di bici elettriche intelligenti che comunicano con lo smartphone attraverso un innovativo sistema basato sull’Internet of things.

La società guidata da Ciro Miele, ex sportivo e pioniere nella mobilità elettrica, si impegna dal 2000 per influenzare il futuro della mobilità urbana, immaginando come le persone si muoveranno nelle città, all’insegna della mobilità elettrica ed eco-sostenibile. Alla società vanno riconosciute molte paternità: la più recente è quella della prima Smart Bike intelligente.