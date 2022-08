GF Vip | “Non voglio parlare di lui”: parole velenose, la rabbia dopo il flirt infuocato

Il GF VIP ha fatto nascere molti amori ma, al tempo stesso, li ha anche visti tramontare. Un’ex concorrente oggi è infuriata nera: ecco cosa succede

Il reality show di Alfonso Signorini è pronto a ritornare con una nuova edizione. A fianco dei grandi ritorni, come quello del conduttore e di Sonia Bruganelli, c’è il nuovo inaspettato arrivo di Orietta Berti nelle vesti di opinionista. Inedito è inoltre il cast che, oltre a qualche anticipazione e indizio lanciati proprio dal conduttore, sarà la vera e propria sorpresa della prima puntata.

Nel corso delle sue edizioni, il GF VIP ha sfornato molti personaggi iconici, rilanciandoli nel mondo dello spettacolo. Il reality ha anche formato diverse coppie, come quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nelle ultime ore, un’ex concorrente che aveva vissuto una storia d’amore proprio nella casa più spiata d’Italia, si è però lasciata a dichiarazioni pesantissime.

GF VIP, Jane Alexander esplode di rabbia

Una delle coppie che più ha fatto parlare di sé durante il GF VIP 2018, l’ultima condotta da Ilary Blasi, è stata quella formata da Jane Alexander ed Elia Fongaro. L’attrice, conosciuta soprattutto per Elisa Di Rivombrosa, ha deciso di partecipare al reality show di Canale5 per mettersi in gioco. Come raccontato a Diva&Donna, infatti, “Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette da pagare. Là dentro hai solo il tempo di pensare“.

Sebbene queste parole facciano pensare che l’esperienza sia stata per lei fruttuosa e positiva, in realtà per Jane Alexander è un triste ricordo. Da un lato, infatti, il GF VIP è stato un macigno a livello lavorativo: per due anni non l’ha chiamata più nessuno. “Mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato” ha ammesso. Dall’altro lato, poi, la relazione vissuta dentro la casa con Elia Fongaro l’ha lasciata molto amareggiata.

Come ammesso da lei stessa, per il modello biondo aveva letteralmente perso la testa e, seguendo solo il suo istinto, si è lasciata trasportare. “Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui” ha ammesso durante l’intervista, chiudendo in fretta l’argomento. Per Jane Alexander, quindi, il GF VIP è un capitolo assolutamente da chiudere.

