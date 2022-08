Test Logica | Prendevi brutti voti a scuola? Dimostra che sei un genio adesso

A scuola eri una schiappa? Con questo test di logica puoi dimostrare di essere un genio adesso, prova a risolvere!

Questo test logica non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere una scheggia e ragionare in un tempo limitatissimo. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Ami gli indovinelli e i test di logica? Sei nel posto giusto. D’estate ci si può rilassare con un bel libro e una rivista di enigmistica, ma quest’anno più che mai le persone vanno in cerca di giochetti per testare il proprio quoziente intellettivo.

Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

I test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente, come se fosse una vera palestra, potresti farlo tutto i giorni per stimolare il tuo cervello. Sei pronto per iniziare? Cominciamo. Osserva bene la figura in alto: una maestra sgrida il suo alunno, ma c’è qualcosa che non va. Trova la soluzione in 3 secondi!

La soluzione del test logica

Hai già risolto il test di logica e ce l’hai fatta in 3 secondi? Verifichiamo insieme se hai dato la risposta giusta.

Molte persone se sono messe sotto pressione così non riescono nemmeno a concentrarsi. Per loro sono adatti giochi non ha tempo limitato, ma dove invece ci si cronometra semplicemente. Per trovare la soluzione di questo test logica, occorreva essere ottimi e veloci detective.

La maestra sta sgridando l’alunno, che rimane davanti a lei a testa bassa. Ala parete c’è la lavagna e sulla cattedra spuntano dei libri. L’errore però è nella porta: osservala bene. Il pomello per l’apertura è dalla parte sbagliata! Ma come capirlo? Basta osservare i cardini della porta per capire che si aprirebbe solo nel verso opposto.

Se in 3 secondi hai capito il trabocchetto e sei riuscito ad indovinare sei proprio un campione di test logica, complimenti! Altrimenti, dovrai allenarti un altro po’ per diventare più furbo e più veloce.

