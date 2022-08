oroscopo-della-settimana-di-paolo-fox:-le-stelle-dal-15-al-21-agosto

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari Ariete, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox Venere è tornata a favorirvi, ma molto dell’amore dipende da voi e dalla narrativa che vivete. Non dovreste però sprecare tempo prezioso con persone poco interessanti. Sul lavoro, Giove è nel vostro segno, quindi non sarete rimproverati. Sarete in grado di accettare le conseguenze del cambiamento e di trarne il massimo beneficio, indipendentemente da esse.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari Toro, tre stelle per voi. Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana prossima non avete tempo da perdere in amore; avete bisogno di certe cose. Dimenticate i vostri problemi: potreste avere vicino una persona infedele, quindi dovreste cambiare pagina. Sul lavoro tutto dipende da voi e dalle vostre capacità: fate attenzione, però, a spendere soldi perché avete troppe spese e questo vi rende particolarmente ansiosi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari Gemelli, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox la vostra vita sentimentale è piacevole e potete abbandonarvi alla passione e al divertimento, perché Venere è dalla vostra parte. I nuovi incontri sono favoriti e avete voglia di buttarvi a capofitto in nuovi progetti di lavoro grazie alla vostra creatività e al messaggio di serenità e opportunità che le stelle vi trasmettono. Una persona speciale vi aspetta.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari Cancro, quattro stelle per voi. Secondo la classifica settimanale di Paolo Fox l’ultima settimana Venere sarà dalla vostra parte, ma fate attenzione a non fare confusione. Forse in questo periodo la vostra vita sentimentale passa in secondo piano perché avete tante questioni da affrontare. Sul lavoro, la settimana si prospetta positiva, ma fate attenzione a martedì, quando prevarrà l’indecisione. Con la Bilancia e l’Ariete, le cose andranno male se tenterete di fondare un’azienda.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari Leone, cinque stelle per voi. Secondo la classifica della prossima settimana di Paolo Fox Venere che inizia venerdì è un transito importante, e il cielo dal punto di vista sentimentale promette grandi cose. Domenica, con la Luna dalla vostra parte, è la giornata migliore, anche se tutto può essere risolto sul lavoro, dove i problemi sono inesistenti. Tuttavia, potreste cadere e rialzarvi, ma fate attenzione alle spese.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cari Vergine, quattro stelle per voi. Per l’oroscopo della settimana prossima è un ottimo momento per l’amore, perché di solito i vostri pensieri non sono centrati su di esso. Ora avete un’idea chiara di come volete vivere e mercoledì è un’ottima giornata per i sentimenti. Al lavoro, potete finalmente voltare pagina perché i problemi sono finalmente alle spalle: che ne dite di pensare a un nuovo progetto per settembre?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari Bilancia, quattro stelle per voi. Per l’oroscopo di Paolo Fox avete difficoltà a decidere cosa fare, siete un po’ logorati dall’amore e alcune relazioni si stanno chiudendo. Ricordate però di mantenere la calma e di non preoccuparvi, soprattutto martedì, quando la tensione sarà massima. Al lavoro, non sarete di nuovo indecisi: dovete solo concretizzare le vostre idee.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari Scorpione, tre stelle per voi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana la vostra pazienza ha un limite quando si tratta di amore, e lo scoprirete dopo venerdì. Ricordate di usare la testa, perché il rischio di sbagliare e di fidarsi della persona sbagliata è alto. Siete preoccupati per i nuovi progetti di lavoro che inizieranno a settembre: tutto sembra noioso in questo momento, ma state solo ricaricando le batterie per ripartire!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari Sagittario, cinque stelle per voi. Paolo Fox nel suo oroscopo per la prossima settimana la serenità è finalmente tornata in amore con Venere dalla vostra parte. Siete in grado di rimettervi in gioco? Decidetevi! Potreste fare nuove amicizie, ma tenete presente che potreste volere qualcuno su cui contare. Siete d’accordo? Sul lavoro, potreste riuscire a superare eventuali problemi e ora avete tutte le carte per giocare di nuovo e far valere le vostre ragioni!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari Capricorno, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo della prossima settimana il periodo precedente non è stato dei migliori in termini di amore, ma ora tutto è passato e siete pronti a tornare al lavoro. Mercurio è favorevole al lavoro e avete in mente molti compiti da svolgere. Tuttavia, non affezionatevi troppo alle persone impegnate, perché incontrerete molte difficoltà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari Acquario, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox quando si è innamorati, non si vuole rimanere invischiati in situazioni in cui domina la gelosia. Non innamoratevi di un individuo distante: se vi piace qualcuno, riflettete meglio, non siate ossessivi e non affrettate le cose. Sul lavoro, volete dare una svolta alla vostra vita, ma i vostri colleghi sono piuttosto conservatori e non accettano le vostre idee. In ogni caso, potete contare sul sostegno di Giove!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari Pesci, quattro stelle per voi. Per l’oroscopo della settimana prossima di Paolo Fox è un buon inizio di settimana per l’amore, ma non dovete essere sempre ossessionati dal passato. Agosto è un mese interessante e nuove avventure sono dietro l’angolo. Mercurio è in opposizione sul lavoro, quindi fate attenzione alla vostra liquidità: siate pazienti e calmi soprattutto lunedì. In seguito potrete valutare se ci sono stati dei cambiamenti.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le stelle dal 15 al 21 agosto scritto su Oroscopo Più da Redazione.