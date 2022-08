Oroscopo Barbanera di venerdì 26 agosto: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il disaccordo tra la Luna e Venere spiega i motivi del vostro malumore. Casa, famiglia e carriera: un’equazione algebrica di cui trovare la soluzione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Determinazione, efficienza e disponibilità verso l’ambiente circostante: questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Incontri piacevoli.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con il prossimo, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano, cominciate la giornata con la Luna sbagliata. Non scagliatevi contro avversari reali o immaginari.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Un’amara realtà: non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta puntando al vostro stesso obiettivo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Siete pieni di idee e programmi, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Un’atmosfera inizialmente non esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la dolce metà vi appare sotto una luce poco idilliaca.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se con un superiore o con i colleghi c’è stato da ridire, recuperate l’intesa e il gusto della collaborazione. Progetti a lungo termine condotti con abilità.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Un sabato tranquillo. Senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque vi fanno sentire più sicuri e appagati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Lavoro, soldi e amicizie non vi danno pensieri, punto dolente il partner che si mostra un po’ indifferente o meglio insofferente ai vostri slanci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se la mattinata si prospetta monotona, la compagnia delle persone care saprà poi ravvivarla. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna in Capricorno non si profonde in moine, piuttosto bada al sodo, regalandovi soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere.

