Oroscopo Barbanera di mercoledì 24 agosto: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una giornata in compagnia della Luna in Sagittario. Ideale per godervi il presente e affrontare agevolmente l’incontro con un ex mai dimenticato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Risveglio monotono. Nel lavoro rendete bene, ma l’impegno costa fatica, specie se gli amici hanno organizzato un evento a cui vi tocca rinunciare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nettuno in Pesci e Luna in Sagittario ingenerano qualche forma di confusione. Da buoni giocolieri saprete mantenere i piattini cinesi in equilibrio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Canalizzando la vostra energia verso un unico obiettivo e procedendo con calma, eviterete dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sul lavoro, in casa, con gli amici siete una fonte inesauribile di verve e di buonumore. Un carosello di emozioni e di iniziative bollenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non sarà un giovedì riposante zeppo com’è di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Giornata dal ritmo vivace, messaggera di ritmo, di sorprese piacevoli. Organizzate una cenetta con un vecchio amico per aggiornarvi sulle ultime novità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le geometrie planetarie odierne sono positive per la sfera familiare che sta vivendo un buon momento. Novità e cambi di scena.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il partner reclama attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete determinati, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre senza condizioni le vostre regole.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Un’altra mattinata divertente, in virtù della Luna ancora in Sagittario. Una sorpresa da parte di una persona cara, pausa pranzo con l’amato bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Inizio giornata non tra i più sereni, con la Luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l’accordo con i colleghi complicato. Andrà meglio più tardi.

