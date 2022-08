Oroscopo Barbanera di domenica 21 agosto: le stelle di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le opportunità non mancano, per afferrarle dovete gettarvi nella mischia e assumervi il rischio. Accettate un’occupazione extra per pareggiare i conti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non è il caso di irritarvi per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Concludere tutti i vostri impegni nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un’inversione radicale di metodo consente un ottimo rendimento.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Mercurio e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella vostra attività.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Un antidoto contro le preoccupazioni oggi ve lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi e anche l’umore se ne giova.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Grande protagonista e assillo, il lavoro: le ambizioni personali divergono dalle esigenze dei vostri cari e comportano contrasti che devono essere mediati.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La Luna in Acquario è un buon passaporto per il weekend. Riuscirete a trovare un marea di stimoli per trascorrere un sabato davvero divertente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con la persona del cuore la passione in questa fase vi infiamma. Nuove conoscenze piccanti anche in ambito lavorativo. Antenne ben alzate!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Fine settimana in compagnia della Luna nel segno. Una giornata contraddittoria: il senso di responsabilità collide con la voglia di autonomia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondate la necessità di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia senza porvi traguardi.

