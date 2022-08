“Non è mai successo”. Sansonetti rivela tutto: come finirà il voto. Ma lancia un’allarme “sinistro”

A Controcorrente Piero Sansonetti va dritto al punto e spiga quali sono gli scenari di questa campagna elettorale e della corsa al voto che ci attende in queste calde settimane estive. L’appuntamento del 25 settembre si avvicina e di fatto Sansonetti fa un’osservazione precisa: “Questa campagna elettorale ha qualcosa di anomalo. Non era mai successo prima. Si sa in anticipo quale schieramento vincerà”.

Poi però precisa: “La partita è chiusa per il voto, ma resta aperta quella per il governo”. Un messaggio che potrebbe nascondere alcune insidie per il dopo-voto. Sansonetti infatti spiega che l’autunno sarà particolarmente caldo. A settembre infatti potrebbe esserci un nuovo rialzo dei tassi che di fatto andrebbe a toccare le tasche degli italiani, soprattutto sul fronte dei mutui. Tutti temi che faranno parte della campagna elettorale ma che avranno un peso anche sulla spazio di manovra del prossimo governo.

E sulla previsione di Sansonetti va ricordato l’ultimo sondaggio YouTrend che vede il centrodestra davanti al centrosinistra in modo costante con un distacco di quasi 18 punti percentuali. Un abisso che sarà difficile da colmare in poche settimane. Insomma la partita per il voto sembra già decisa, come sottolinea Sansonetti. Ma va ricordato il monito di Zaia: “Il più grande errore che può commettere il centrodestra è quello di pensare di aver già vinto”.