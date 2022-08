“finalmente-posso-parlare”:-che-bordata-di-caterina-balivo,-una-frecciata-avvelenatissima

La conduttrice di “Help – Ho un dubbio” ha voluto svelare un retroscena amaro. Caterina Balivo non si trattiene: ecco la verità

La celebre conduttrice, che per anni ha tenuto compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai1 e Rai2, ha voluto prendersi un periodo di pausa proprio durante i mesi di pandemia. Caterina Balivo, infatti, ha ammesso di aver sentito il bisogno di stare vicina alla sua famiglia, sia per prendersene cura sia per pensare al proprio futuro lavorativo.

Dopo due anni lontana dal piccolo schermo, Caterina Balivo è quindi tornata nel 2022 con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8 e, successivamente, su Rai2 con “Help – Ho un dubbio“. Nelle ultime ore, però, la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena in merito al proprio ritorno: parole pesantissime.

Caterina Balivo non si trattiene

Una delle trasmissioni che più l’ha fatta conoscere ed amare è stata sicuramente “Detto Fatto”, il programma del primo pomeriggio di Rai2. Qui, affiancata da tutta una serie di ospiti, dava vita a momenti utili ed interessanti come tutorial, approfondimenti pratici e consigli domestici, molto apprezzati dai telespettatori poiché leggeri ma mai banali. Dopo il suo addio alla trasmissione, il programma è passato nelle mani prima di Serena Rossi e poi di Bianca Guaccero, che l’ha portato fino alla definitiva chiusura del 2022.

L’addio a Detto Fatto è stato seguito dall’apertura di un nuovo programma, su Rai1 nella stessa fascia oraria: “Vieni da Me”. Qui, Caterina Balivo intervistava diversi ospiti, che con lei si lasciavano andare in racconti e dettagli anche profondi, capaci di conquistare tutto il pubblico. Durante il lockdown, però, il programma è stato sospeso e poi chiuso, dando inizio al periodo in cui Caterina Balivo è stata lontana dalla tv.

Quest’anno è quindi ritornata su Tv8 con “Chi vuole sposare mia mamma?” e, nella seconda serata di Rai2, con “Help – Ho un dubbio“. Entrambe sono trasmissioni molto diverse da quelle che l’avevano caratterizzata sino a quel momento, come ha ammesso la stessa Balivo a Tv Sorrisi e Canzoni. “Quello di cui ho bisogno è intraprendere progetti nuovi perché sento il bisogno continuo di mettermi alla prova” ha dichiarato.

Proprio durante l’intervista, la Balivo ha lanciato una frecciata infuocata agli autori dei suoi programmi del passato: “Ho accettato di condurre questo programma perché finalmente posso parlare e interagire concretamente con il pubblico“. Parole pesanti, che fanno intendere che nei suoi precedenti programmi non si trovasse un granché bene: a chi si sarà riferita, precisamente? Non ci resta che attendere e vedere se queste frasi avranno ulteriori sviluppi.

The post “Finalmente posso parlare”: che bordata di Caterina Balivo, una frecciata avvelenatissima appeared first on Ck12 Giornale.