Amici | “Non gliene frega più niente”: attacco violento, spunta un’accusa gravissima

Son momenti difficili per un ex concorrente di Amici. I fan sono preoccupati e le accuse sono letteralmente furibonde: ecco cosa sta succedendo

Il talent show di Maria de Filippi è da ormai più di vent’anni uno dei pilastri dell’intrattenimento targato Canale5. I più giovani, ma non solo, si affezionano ogni anno ai talenti di Amici, sostenendoli sia durante il percorso che dopo la fine del programma stesso. Se, per alcuni, emergere è più difficile, per altri Amici è un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera ricca di successi.

Nelle ultime ore, però, i fan di Amici sono molto preoccupati per un ex ballerino. La situazione sembra seria e l’accusa verso un noto volto della televisione, molto vicino al ballerino, sono durissime: ecco cos’è successo.

Amici, preoccupazione per Tommaso Stanzani

Uno dei concorrenti che più sono stati amati durante Amici 20 è stato Tommaso Stanzani. Ballerino eclettico e talentuoso, è entrato nella scuola di Maria de Filippi come classico, facendo parte della squadra di Alessandra Celentano. Con un passato da atleta di pattinaggio artistico, Tommaso nella scuola è cresciuto molto e ha voluto sfruttare ogni occasione per imparare sempre di più, convinto che nel suo futuro ci sarà solo la danza.

Dopo il talent show, Tommaso Stanzani si è subito fidanzato con un personaggio molto noto della televisione: Tommaso Zorzi. Vincitore del GF VIP, Zorzi si è poi lanciato nella conduzione televisiva, nonché come opinionista de L’Isola dei Famosi. A farli conoscere è stata Maria de Filippi, dando vita a una storia d’amore molto seguita ed invidiata, che i due mostrano senza problemi sui propri social network.

Nelle ultime ore, Zorzi ha però ricevuto delle accuse molto pesanti. Secondo i fan, il suo modo di mostrare la propria relazione con Stanzani non fa onore al ballerino. “Il rapporto per come lo mostri pubblicamente è davvero molto triste. Davvero dai l’impressione che non ti freghi più nulla. Le uniche storie che fai sono per prenderlo in giro“ ha scritto a Zorzi un suo follower.

Zorzi, però, non ha voluto tacere sulla questione e ha risposto accusando il follower di maleducazione e invadenza. “Lo trovo di una maleducazione e di una invadenza che veramente va oltre ogni limite. E quando capiranno che la vita reale non è su Instagram sarà un bel passo avanti” ha scritto, sostenendo che queste cose lo fanno letteralmente impazzire. Il ballerino di Amici, nel frattempo, non si è voluto esprimere.

