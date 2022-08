veronica-peparini:-“un-addio-doloroso”,-nessuno-poteva-aspettarselo

Veronica Peparini non sarà più la stessa persona. Ad ammetterlo è proprio l’ex insegnante di Amici con parole molto intense.

Veronica Peparini è l’ex insegnante di Amici che sta facendo molto parlare di sé. Scopriamo insieme le sue parole e le reazioni del pubblico.

Veronica Peparini ha 51 anni e non li dimostra assolutamente. La coreografa romana è stata per anni il volto di Canale 5 tra le fila di Amici di Maria De Filippi. Quando ha esordito nel talent nel 2013, forse non si sarebbe aspettata nemmeno lei di rimanere così tanti anni nel programma.

È la sorella di Giuliano Peparini, anch’egli coreografo e anche lui protagonista del talent di Maria per molti anni. Una famiglia di artisti che ha dedicato la propria vita alla danza e alla De Filippi devono comunque moltissimo in termini di visibilità e affetto del pubblico che li ha premiati con applausi e standing ovation.

Nel programma di Canale 5 la Peparini ha trovato anche l’amore con un allievo Andreas Muller nonostante le polemiche sulla differenza d’età suscitate da qualche spettatore e fan dello show. La coreografa non farà più parte di Amici e ha raccontato come sta vivendo questi momenti: “È stato un percorso importante della mia vita”.

Veronica Peparini: un addio molto difficile

Per il pubblico si è trattato di “un addio doloroso” e qualcuno non ha ancora digerito la sua mancata presenza nella prossima edizione. Veronica appare serena ma un po’ nostalgica nelle sue parole:

Ho imparato molto, soprattutto avendo a che fare con i ragazzi. Non sono miei, li ho dovuti lasciare andare perché seguissero la loro strada. Ho realizzato moltissime coreografie anche in tempi strettissimi, Ora potrei farlo ad occhi chiusi e sarebbe una passeggiata.

Il gossip insegue la Peparini soprattutto per sapere se le cose con Andreas Muller si siano sistemate o meno. Le belle notizie arrivano dai profili ufficiali dei protagonisti che si riprendono in costume più felici che mai.

Andreas Muller e Veronica Peparini più innamorati di prima https://t.co/hODcyAMOem — Asma Aly (@AsmaAly50125729) August 12, 2022

La Peparini lascia Amici ma si tiene ben stretto Andreas e in molti attendono di sapere se i due convoleranno presto a nozze. Nel frattempo Veronica e Andreas si godono le vacanze in attesa di ributtarsi nei loro impegni da settembre.

