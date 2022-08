Test Logica | Tenta la fuga: 5 secondi per salvarti la pelle

Prova a risolvere questo test logica ma attenzione: avrai solamente 5 secondi a disposizione per salvarti la vita!

Questo test logica metterà alla prova la tua abilità. Sarai in grado di risolverlo? Vediamo insieme se ci riesci ma attenzione perché avrai solo 5 secondi a disposizione.

Cosa faresti per istinto di sopravvivenza? Questo giochetto mette alla prova esattamente questo istinto naturale, sarai in grado di salvarti la pelle? Molte persone soffrono di attacchi di panico e si ansia davanti a situazioni di pericolo. Altre invece sfoderano lucidità e freddezza proprio in quei momenti.

A volte basta fermarsi qualche secondo, svuotare la mente e obbligare il cervello a ragionare in modo logico e veloce. Se in gioco ci fosse davvero la tua vita come te la caveresti? Con questo test di logica lo scopriamo subito.

Rilassati e concentrati perché stiamo per cominciare. Osserva bene la figura in alto: sei un detenuto che tenta l’evasione e hai tre vie di fuga, quale sceglieresti in 5 secondi? Ragiona attentamente ma sii velocissimo!

La soluzione del test logica

Gli indovinelli e i test logica mettono alla prova le nostre capacità mentali. Possono essere un passatempo divertente, ma anche un allenamento vero e proprio per la mente. Anche i bambini amano cimentarsi in questi giochetti e a volte se la cavano meglio degli adulti. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del test, tuttavia quando la domanda è invece molto semplice, lo scoglio da superare può essere il tempo limitato a disposizione per trovare la soluzione.

Avevi tre vie d’uscita a disposizione. Nella prima un cane feroce ti avrebbe sbranato, nella terza saresti stato fucilato, mentre nella seconda avresti avuto comunque il tempo di fuggire con la bomba ad orologeria che scoppia dopo qualche minuto. Perciò la soluzione per salvarsi la pelle era prendere la seconda via d’uscita.

Hai dato la risposta corretta in 5 secondi? Allora sei un fenomeno e nei test di logica non ti batte davvero nessuno! Se invece non ce l’hai fatta, potrai continuare ad allenarti per migliorare le tue prestazioni.

