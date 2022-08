“stavo-perdendo-tutto”:-l’inferno-di-marco-cucolo,-notti-da-brividi-per-lui

Marco Cucolo è stato il naufrago dell’Isola dei Famosi che ha dovuto ritirarsi dal reality. Le sue notti fanno venire i brividi a tutti.

Marco Cucolo è l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare il reality prima del tempo. Scopriamo insieme le sue notti e difficili e da brividi.

Marco Cucolo era entrato in coppia con la sua fidanzata Lory Del Santo per partecipare all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha sempre coinvolto molto i due naufraghi per stuzzicare la curiosità del pubblico.

Vladimir Luxuria ci ha messo lo zampino spesso e volentieri per sollecitare Cuculo a prendere posizioni diverse da quelle della sua fidanzata Lory. Pareva infatti che il rapporto fosse più inclinato verso l’attrice, perché Marco la difendeva a spada tratta, a volte senza esprimere realmente la propria opinione.

Poi successe il dramma: Cuculo si sentì male e per lui l’avventura all’Isola dei Famosi divenne un calvario. A distanza di mesi arriva la verità su ciò che ha passato il naufrago.

Marco Cucolo: il doppio dramma vissuto dal naufrago

Durante il reality di Canale 5 in diverse puntate e daytime il pubblico aveva notato l’assenza del fidanzato di Lory. Il naufrago era stato tu immortalato in qualche scatto, riverso sulle stuoie sempre stranamente a riposo.

Tra i fan era scattato immediatamente l’allarme: tutti si erano accorti che Marco stava male. Il naufrago ha raccontato di aver accusato dolori fortissimi e di aver passato le notti in bianco. In concomitanza con questi suoi disagi fisici, cresceva la tensione con Lory.

“Stavo perdendo tutto” ha dichiarato l’ex naufrago che ha passato settimane terribili. Dopo essersi dovuto ritirare infatti Marco è stato lasciato da Lory Del Santo in diretta televisiva su Canale 5. Ma come stanno ora le cose tra i due ex naufraghi?

Da alcune indiscrezioni pare che ci siano alti e bassi, ma la coppia si sia comunque riunita dopo l’operazione di Marco. In ogni caso il reality per lui è stato un momento davvero d’agonia e l’inferno che si è scatenato dopo è stato anche peggio. Ci auguriamo che possa essere in pace almeno per le vacanze estive.

