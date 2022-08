Rompicapo livello occhio di lince | C’è una figura nascosta: aguzza la vista e trovala

Hai la vista come un’aquila? Potrai dimostrarlo immediatamente risolvendo questo rompicapo. Pronto a provarci?

Sei pronto ad intrecciare gli occhi? Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere il rompicapo livello Aquila in 5 secondi.

Se sei arrivato qui, sicuramente ami i rompicapo e forse credi di essere velocissimo e di farcela anche in meno tempo. I rompicapo sono indovinelli divertenti che stimolano la nostra mente.

Sai che esistono diversi tipi di rompicapo in base alle difficoltà? Forse questo sarà difficile per te era troppo perché ti darà davvero pochi secondi a disposizione. Provaci lo stesso!

Se in palestra ti alleni 4 volte alla settimana, con il cervello dovresti farlo tutti i giorni. In vacanza ad esempio è bello rilassarsi con le riviste specializzate di enigmistica e sudoku e pure in rete si trovano giochi e quiz molto carini e stravaganti. Passare il tempo così è un ottimo modo per svagarsi e divertirsi allo stesso tempo.

Sei pronto per cominciare? Vediamo se possiedi una vista da aquila. Osserva bene la figura in alto e concentrati: cosa si nasconde nel disegno? Veloce, hai solo 5 secondi!

La soluzione del rompicapo

Non era facile è vero ma se hai trovato sul serio la soluzione in 5 secondi, hai una vista da aquila! Probabilmente il gioco di aguzzare la vista e trovare le differenze è proprio nelle tue corde! Se invece non ce l’hai fatta, dovrai continuare ad allenarti.

La soluzione poteva essere difficile se non sei riuscito a mettere a fuoco la figura nascosta. È la testa di un gatto! Ora la vedi? Questo genere di rompicapo è dedicato a chi riesce immediatamente a scovare l’immagine nascosta perché occhi e cervello sono collegati perfettamente e hanno messo a fuoco l’immagine nascosta.

Se non ce l’hai fatta, non devi recarti dall’oculista, potrai solo allenarti ancora e diventare un campione. Esistono giochetti di questo tipo con le trame delle righe più soft ad esempio. Certo che qui, solo le aquile avrebbero vinto in 5 secondi! Sfida i tuoi amici e vediamo se loro faranno meglio di te!

The post Rompicapo livello occhio di lince | C’è una figura nascosta: aguzza la vista e trovala appeared first on Ck12 Giornale.