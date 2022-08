ponte-morandi:-pirozzi-(lega),-‘bene-ricostruzione-ma-in-centro-italia-ancora-lontana’

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – ”Provai e provo ancora tanto dolore e rabbia per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. E il mio abbraccio oggi è ancora più forte alle famiglie e alle persone coinvolte e a tutti quegli angeli che hanno lavorato subito dopo la tragedia per gestire in quelle ore l’emergenza. L’aiuto straordinario ricevuto dai genovesi dopo il terremoto di Amatrice mi legherà per sempre a questo coraggioso popolo”. Lo afferma Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale del dipartimento Eventi emergenziali e Protezione civile della Lega,

”Il Ponte Morandi a Genova -aggiunge- sottolinea Pirozzi – è stato ricostruito a tempo di record restituendo alla città la propria dignità come è giusto che sia. Il Centro Italia invece -conclude l’ex sindaco di Amatrice- è ancora lontano, molto lontano da una ricostruzione vera”.