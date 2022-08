Oroscopo Paolo Fox di lunedì 15 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le storie d’amore in questo periodo risento di un lieve calo. Nel lavoro se non ti senti sufficientemente forte forse doverosi provare a chiedere un aiuto; una collaborazione te la consiglio con Scorpione e Ariete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna è opposta, attenzione: oggi una persona non te la racconta giusta. Nel lavoro hai voglia di cambiare aria ma anche di provare qualcosa di nuovo: forse le cose si sbloccheranno tra qualche settimana.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi un consiglio in amore: attenzione alle polemiche con Vergine e Pesci. Nel lavoro pian piano si recupererà ma attenzione ai contratti e agli accordi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se ci sono stati contrasti in amore il giorno di ferragosto favorisce le riconciliazioni! Nel lavoro sii fiducioso, nelle prossime settimane le cose si risolveranno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questa giornata nasce con la Luna contraria perciò potresti sentirti leggermente agitato. Nel lavoro se ci sono state situazioni poco chiare rimanda tutto ai prossimi giorni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questo Ferragosto regala nuove emozioni, sensazioni speciali a molti Vergine. Nel lavoro l’oroscopo parla di novità importanti: arriveranno chiamate decisive che aiuteranno la vostra carriera.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le emozioni nascono in questa parte centrale di agosto e ti consiglio di non sottovalutarle! Nel lavoro una questione legale si risolverà in vista dell’autunno; seconda metà di agosto giusta per i progetti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi la Luna è nel tuo segno, potrebbe essere un Ferragosto passionale. Nel lavoro prendi con le pinze le proposte che riceverai.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Venere da domani sarà favorevole quindi oggi ancora amore sottotono; non pensare però che farà sparire tutti i problemi ma magari riuscirai a rivalutare le ultime scelte: non è ancora troppo tardi. Nel lavoro sii fiducioso, capisco il periodo ma non ti alterare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna è favorevole, le coppie stabili ricevono buoni influssi! Nel lavoro ti sembra di fare troppo rispetto al passato ma vedrai che lo sforzo sarà riconosciuto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il cielo alimenta polemiche e se al tuo fianco hai qualcuno dello Scorpione o Acquario potresti avere problemi. Nel lavoro se qualcuno accanto a te non svolge bene le sue mansioni dovresti parlargli chiaramente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna è favorevole eppure non sei troppo tranquillo, da domani comunque Venere non sarà più opposta e questo ti darà forza. Nel lavoro se ti fanno una nuova proposta cerca di valutarla per bene.

