Manila Nazzaro: “Non poteva immaginarselo”, lo shock è stato sconvolgente

Manila Nazzaro è stata la grandissima protagonista del Grande Fratello Vip dell’edizione conclusa da pochi mesi. Scopriamo insieme la sua reazione scioccante in seguito ad un episodio clamoroso.

Manila Nazzaro ha partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, riscuotendo un enorme successo. Il percorso del reality è stato molto particolare ed ha resistito praticamente quasi fino alla fine.

Appena entrata nella casa, in poche settimane aveva stretto legami fortissimi in particolare con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Nonostante le tre donne abbiano età ben differenti erano protagoniste di siparietti comici e discussioni molto accese, che il pubblico trovava davvero interessanti.

Il trio riscuoteva un grande successo e Manila sembrava a suo agio in questi rapporti di amicizia. Poi qualcosa si ruppe con Soleil dopo una clamorosa lite a seguito del piccolo spazio radiofonico del Grande Fratello, registrato all’interno della casa.

Nella trasmissione in questione la Sorge si lasciò sfuggire una battuta che Manila non digerì affatto. Da quel momento le cose sono cambiate per entrambe e i loro percorsi si sono divisi. La Nazzaro però non poteva assolutamente aspettarsi ciò che stava in realtà accadendo fuori dalla porta rossa: “Non poteva immaginarselo”.

Manila Nazzaro: “Non ha riso nessuno”, poi la verità

“Manila non c’è, é a lavare i piatti”, la frase di Soleil scatenò una lite tra le due che lasciò il segno.

Quella battuta “lavapiatti” le ha portato un’immensa fortuna. Manila non poteva sapere quanto affetto aveva fuori. #lavapiatters

GF Vip, lo scontro tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge: è subito lite | Video Mediaset https://t.co/HvJY1LJ6r3 via @SuperGuidaTV — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) August 13, 2022

Nel giro di poche settimane Alfonso Signorini durante i saluti in puntata e mostrava i tweet del pubblico, che appellava ironicamente Manila Nazzaro come lavapiatti.

Da quel momento la gieffina era in effetti per tutti la lavapiatti, ma non in senso dispregiativo, anzi in senso ironico, simpatico e con grandissimo affetto, tanto che si creò un fan club dedicato a lei chiamato lavapiatters.

La Nazzaro pianse e soffrì molto per questo nomignolo, ma non poteva di certo immaginare che invece dietro a quell’appellativo c’era un affetto enorme, crescente e sincero da parte del pubblico. Una volta varcata la porta rossa, la showgirl ha potuto rendersi conto di ciò che era accaduto, mentre era dentro la casa del Grande Fratello.

Lo shock è stato sconvolgente e la Nazzaro realizzò parecchi video di ringraziamenti, incontrando in giro ovunque per l’Italia le sue affezionate lavapiatters. Così quella battuta un po’ infelice di Soleil ha determinato in realtà un successo clamoroso per la Nazzaro.

