Isola dei Famosi 2023, drammatico appello | Dimenticata dagli autori: “Mi sto annullando, voglio tornare!”

Drammatico appello rivolto per partecipare all’Isola dei Famosi 2023: la soubrette dimenticata dagli autori invoca il ritorno in tv.

Mentre la conduttrice Ilary Blasi è alle prese con la rottura che ha colpito il suo matrimonio con Francesco Totti, si vede recapitare a mezzo stampa un appello drammatico. Una ex protagonista del piccolo schermo invoca il suo intervento affinché possa entrare a far parte della squadra di naufraghi che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2023.

L’invito rivolto alla Blasi è apparso sul settimanale Nuovo e lascia trasparire una profonda insoddisfazione nonché la voglia di tornare a lavorare in televisione. L’autrice dello sfogo è Alessia Macari, che ne 2016 si è aggiudicata la vittoria finale della prima edizione del GF Vip.

Una vittoria che in molti casi sancisce la nascita di una nuova stella del mondo dello spettacolo o garantisce il rilancio di una stella appannata. Così invece non è stato per Alessia Macari, che adesso con questo drammatico sfogo spera di convincere Ilary

Isola dei Famosi 2023, Alessia Macari: “Lo farei in coppia con lei”

Alessia Macari è lontana dalla tv da circa due anni, ma adesso è stanca e vuole tornare a tutti i costi. L’ex Ciociara di Avanti un altro ed ex valletta di Mara Venier a Domenica In, nonostante la vittoria ottenuta nel Grande Fratello edizione 2016, non è riuscita farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Per lei le offerte di lavoro si sono ridotte al lumicino. Poi ci si è messa anche la pandemia, perché la showgirl aveva sostenuto il provino per l’Isola dei Famosi, edizione 2020. Edizione che poi non è andata in onda a causa del Covid. A quel punto gli autori televisivi hanno dimenticato il suo nome.

Ma adesso Alessia torna alla carica, con un’autocandidatura. La soubrette italo-irlandese vuole entrare a far parte della squadra di naufraghi che sbarcherà in Honduras l’anno prossimo. “Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia”, ha dichiarato la Macari sulle pagine di Nuovo.

“Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi“, ha spiegato al termine del suo appello dai toni drammatici. Appello che segue quello lanciato qualche tempo fa, questa volta rivolto a Milly Carlucci, nella speranza di essere invitata a partecipare al programma Il Cantante Mascherato.

