Fuoco di Sant’Antonio | Devi intervenire subito: rischi di sentire dolore per sempre

Il Fuoco di Sant’Antonio è una terribile patologia che affligge molti italiani. Scopri cosa devi fare per evitare dolori per sempre.

Il Fuoco di Sant’Antonio è una seria patologia che può portare dolori molto forti anche nel tempo. scopriamo insieme e nel dettaglio di cosa si tratta e cosa puoi fare per evitare il peggio.

Circa il 90% di chi si ammala di varicella in gioventù, è propenso a contrarre il Fuoco di Sant’Antonio in età adulta o anziana. La patologia è generata da un virus e si chiama herpes zoster. Il Fuoco di Sant’Antonio è una malattia infettiva che colpisce le persone soprattutto anziane. É molto comune tra i pazienti che sono stati colpiti dalla varicella in età pediatrica perché é come se il virus si riattivasse nel nostro corpo.

I sintomi dell’Herpes zoster sono febbre, mal di testa, mal di stomaco che accompagnano un’eruzione cutanea spesso dolorosissima. Chi ha sofferto di questo patologia può raccontare il dolore associato di grado molto intenso, come se fosse il bruciore di un ago che buca la pelle.

Nei casi più gravi Il dolore è così forte che viene confuso come un attacco cardiaco colpendo anche nella zona del petto. Il virus é contagioso e si trasmette per contatto, perciò é bene fare molta attenzione non appena la malattia viene diagnosticata. Si può intervenire per evitare dolori che potrebbero durare per tutta la vita, vediamo come.

Fuoco di Sant’Antonio: cura e prevenzione per evitare il peggio

Dopo la comparsa di macchie rosse sulla pelle, esse si trasformano in vescicole che poi si evolvono in pustole molto fastidiose. La fase della rottura delle vescicole coincide con il massimo del picco della contagiosità della malattia.

Ma cosa si può fare per evitare dolori per tutta la vita? Anche in Italia ora è disponibile un cerotto transdermico. Si tratta di un trattamento topico, per cui si applica il cerotto medicale direttamente sulla sulla pelle, suscitando un grande sollievo dal dolore. Il cerotto trasmette lidocaina direttamente a livello topico e si applica per 12 ore ma l’attenuazione del dolore ha un effetto che si protrae per 24 ore.

Come riporta il sito My personal trainer, è molto importante anche la vaccinazione. La prevenzione per i soggetti sopra i 65 anni offre il vaccino contro l’herpes zoster, che viene somministrato gratuitamente.

The post Fuoco di Sant’Antonio | Devi intervenire subito: rischi di sentire dolore per sempre appeared first on Ck12 Giornale.