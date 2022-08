Amsterdam, 14 ago. -(Adnkronos) – Esordio con la maglia dell’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il 21enne attaccante dell’Italia Under 21, Lorenzo Lucca. Il giovane piemontese, primo italiano a giocare per i lancieri, è entrato al 24′ della ripresa al posto di Brian Brobbey sul punteggio di 5-1 in favore dell’Ajax contro il Groningen.